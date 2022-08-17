专家：越南需要更开放的签证政策来吸引国际游客

2022年前7个月，越南全国接待国内游客7180万人次，超过全年目标；旅游收入约达11.9万亿越盾，是2021年同期的2.7倍。



但是，越南国际游客到访量仍然有限，前7个月，全国接待国际游客73.3万人次，仅达到年计划的15%（500万人次），同时仅为2019年同期的8%。



越南吸引国际游客的旺季从今年9月至明年5月底。因此，目前，旅游业正紧锣密鼓全力采取系列吸引国际游客的措施。不少旅游企业、旅行社认为，越南的签证政策仍需更加开放。



越南文化体育与旅游部的一份报告显示，越南单边免签政策和电子签证发放已经实施，但竞争力依然不强。现行《出入境法》规定的免签逗留期限为15天，不适合来自欧洲、北美、澳大利亚等遥远地区的国际游客3到4周的长期逗留需求。



胡志明市旅游局局长阮氏映花建议政府有关部门考虑扩大获免签政策和实施电子签证的国家和地区，恢复边境口岸签证签发制度。



此外，应进一步对患有新冠肺炎的游客简化相关手续，并对其实施电子签证签发政策。



胡志明市旅游局认为，应将国际游客在越逗留期限从入境之日起15天延长至30天。



Vidotour Indochina Travel产品业务经理阮天福表示，旅游企业迫切需要一个更加开放的签证政策，以消除签证签发的“瓶颈”，特别是加快电子签证的签发，为国际游客创造有利条件。阮天福强调，游客来的越多，停留时间越长，旅游业的收入就越高。



阮天福认为，除签证政策外，越南旅游总局同有关部门、企业和民众应携手制定国家传播战略，促进旅游推广活动，关注旅游业人力资源培训，以最好地满足游客的需求。

目前，旅游总局、旅游发展支持基金、旅游企业、航空公司和各地方合作，制定旅游促销计划，以迅速恢复国际旅游市场，重点关注东北亚、东南亚和欧洲等市场。



按计划，越南将参加于9月22日至25日在日本举行的JATA国际旅游博览会（JATA Tourism Expo）和11 月 7 日至 9 日在英国举行的WTM世界旅游博览会 (World Travel Market)。越南还在韩国、日本、台湾（中国）、欧洲、北美、澳大利亚等主要市场开展旅游宣传推广活动。



国内方面， ITE HCMC国际旅游博览会（International Travel Expo）将于9月8日至10日在胡志明市举行。10月9日至14日，湄公河旅游论坛（MTF）框架内的大湄公河次区域旅游推广活动将在广南省会安市举行等。这些活动被期待将为越南吸引更多国际游客带来机会，助力旅游业快速复苏。（完）