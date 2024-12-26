专家：下龙市具备发展绿色经济的良好条件

专家在12月26日举行的一场会议上表示，位于越南东北部广宁省的下龙市在新时代中具有发展绿色经济、数字经济和遗产经济的良好条件。

该活动由越南社会科学院经济研究所主办，是庆祝下龙湾首次被联合国教科文组织（UNESCO）列入世界自然遗产名录30周年的系列活动之一。

该研讨会吸引了专家、科学家、管理者、国际组织代表和企业等的参加，旨在寻找突破性解决方案，将下龙市建设成为北部经济增长引擎以及世界级旅游和遗产中心。

下龙市市委书记武决进表示，该市拥有世界自然遗产下龙湾及其他95处历史文化遗迹。向绿色经济、数字经济和遗产经济转型已成为全球许多国家和地方实现经济繁荣、环境可持续以及社会安全与公平的重要趋势和目标。

国家文化遗产委员会副主席、教授、博士阮文金建议，下龙市应尽快开展考察和调研，以评估下龙湾及其他遗产元素的潜力和价值，制定保护和利用其价值的规划。他指出，基本目标是不断创造新价值以发展遗产经济，同时为当地社会经济发展注入动力。

前越南经济研究所所长、教授、博士陈廷天表示，各地方政府、各部门和人民需要在下龙湾遗产管理、保护和弘扬工作中保持密切配合。

他说，下龙市具备发展经济的优越地理位置、潜力和优势。下龙市近年来的成功为其在新时代——民族分发图强时代，推动绿色经济、数字经济和遗产经济的发展奠定了重要基础。（完）