专家预计2024年越南经济将开始起色

越南中央经济管理研究院（CIEM）综合研究部主任阮英阳先生认为，最重要的是，越南要想实现良好的经济增长，需要从改革、政策调控、维持稳定经济环境、吸引投资的角度全力以赴。越南还需要一点运气，世界经济已经好转，但如果越南不按预期进行改革，那么很难达到预期目标。

阮英阳先生在对越南经济未来发展进行预测时指出，从现在到2023年底，越南经济将呈现三种情景。第一，世界经济发展符合国际组织预期。越南维持与2021-2022年相同的政策，2023年越南国内生产总值（GDP）增速有望达到5.34%的水平。其中，全年出口下降5.64%，对贸易顺差达到91亿美元。平均居民消费价格指数（CPI）上涨3.43%。

第二，专家维持与第一种情景相同的假设，但信贷支付和公共投资支付更高，同时越南朝着更加宽松的方向进行调整货币与财政政策。据此，CIEM预计越南全年GDP增长5.72%，出口下降3.66%，平均CPI上涨3.87%，对外贸易顺差将达到103亿美元。

第三，预测世界经济环境将出现更多积极变化，如增长复苏、供应链中断大幅减少、美国通胀率较低、天气更加有利等。与此同时越南改革和施政发生巨大变化，为国内外投资者创造良好条件，公共投资和信贷支付进一步提高，营商环境和劳动生产率持续改善。据此，CIEM预计2023年越南GDP增速为6.46%，全年出口仅下降2.17%，平均CPI上涨4.39%，对外贸易顺差约为68亿美元。

谈及越南经济前景，世界银行高级经济学家Dorsati Madani女士表示，目前，由于全球环境不稳定，越南的主要贸易伙伴美国、欧洲和中国都受到了负面影响，消费需求减少。外部需求低迷拉动了经济的需求下降，降低了经济增速。进出口成交额下降，影响工业生产，与去年同期的7.8%下降至1.1%。

展望越南未来一段时间的经济形势，Dorsati Madani女士认为，越南经济增长在2023年尚未恢复，但在2024年和2025年将逐步恢复并有所起色。（完）