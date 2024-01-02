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专家预测：2024年越南房地产市场将朝着更积极方向改变
预计2024年越南房地产市场将出现一些积极变化，其中及时而切合实际的政策是市场逆转的驱动力之一。DKRA Group项目咨询与项目开发部负责人武鸿胜表示，2024 年房地产市场可能会出现供应短缺，尤其是新增项目和法律齐全项目供应短缺。
2024年房地产市场总需求不太可能大幅增加，但部分细分市场将有望实现突破。
武鸿胜指出，《土地法》一旦得到通过将带动相关法律体系的建设与完善，从而促进市场向更积极的方向改变。此外，自 2025 年初生效的《房地产商业法》和《住房法》将有助于拓宽资金来源渠道并解决系列法律问题，为市场稳定健康发展提供正确导向和动力。
房地产领域专家阮国英预测，房地产市场的拐点将出现在2024年第二季度至第四季度。届时市场将进入新的发展周期，历经探索、巩固、起色和稳定四个阶段。预计2025年第二季度至第四季度，越南房地产市场将逐渐迎来起色。2026年一季度之后，房地产市场将可能进入稳定期。市场在流动性和价格方面保持良好的增长势头，同时出现多种类型的房地产产品。
多措并举 破解市场瓶颈
越南房地产经纪人协会（VARS）主席阮文订表示，2023年诸多房地产公司倒闭，70%的房产中介退出行业，债券到期到期阴影依然笼罩房地产企业。但在政府、各地方和企业的共同努力下，房地产市场仍呈现出一些积极的信号。
据越南建设部的统计数据显示，2021~2025年，全国保障性住房项目475个，432698间房屋。对于价值120万亿越盾（折合人民币370亿元）的保障性住房项目优惠贷款计划，截至目前已经获准贷款54个项目，贷款资金近26万亿越盾。
此外，2023年11月底，越南国会通过了《住房法（修正案）》，其中规定迷你公寓楼自2025年1月1日起可获得该房产类型的建设证书，但建设项目必须满足有关土地、消防等更加严格的要求。（完）