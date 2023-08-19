专家预测越南仍是2023年保持强劲增长率的少数国家之一

2023年上半年，越南国内生产总值同比增长3.72%，越南贸易顺差达122.5亿美元，农林渔业和服务业呈现积极增长趋势等。专家预测，2023年第三季度，越南经济增速将出现积极态势，企业和投资者信心得到增强。越南仍是2023年保持强劲增长率的少数国家之一。

据越南计划与投资部的报告，越南经济走势正在逐步向好。2023年7月工业生产指数环比增长3.9%，同比增长3.7%。总体来看，7个月越南贸易顺差超过165亿美元， 吸引外资继今年上半年连续下降后再次开始增长。

然而国际货币基金组织代表保罗·梅达斯认为，由于世界需求下降，因此对各国出口活动产生不良影响。因此世界经济在2024年仍将遇到困难，越南也不例外。但由于越南的表现好于大多数国家。

国际货币基金组织代表保罗·梅达斯说：“得益于出口复苏和国内政策的宽松，预计越南经济增长将在2023年下半年恢复，全年增长率达4.7%左右，通货膨胀率预计将控制在4.5% 以下。随着经济结构改革的实施，在中期内越南可以恢复高增长”。

世行驻越南首席经济学家安德里亚·科波拉表示：“全球需求疲软加上多国紧缩货币政策，影响了越南的出口形势。然而，我们仍然预测，2023年越南经济将增长 6%”。

得益于经济持续稳定和开放政策的实施，越南能够恢复高增长；游客人数的持续恢复将支持服务平衡；政府的努力和全球经济格局的改善将成为促进投资流动的因素。

经济专家武志成表示：“今年第二季度，越南经济释放出许多积极的信号，其中最明显的是宏观经济保持稳定，财政政策更加积极，货币政策更加灵活适度，越南经济仍将保持6%左右的年均增长率”。

2023年越南经济增长的任务非常繁重，因为增长达不到目标，将影响2021-2025年五年计划、2021-2025年十年战略的实施，甚至是越共十三大决定设定的2030-2045年愿景的目标。如果没有突破性的机制和政策，那么将很难实现这一目标。（完）