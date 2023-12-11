专家评价习近平访问越南：越中关系新动力

据越共中央对外部发布的消息，中共中央总书记、中国国家主席习近平和夫人将于2023年12月12日至13日对越南进行国事访问。此访引起了两国关系专家和研究人员的特别关注。

专家认为，习近平总书记、国家主席此次对越南进行的国事访问将在越南-中国全面战略合作伙伴关系15周年之际（2008年—2023年）留下鲜明印记，并成为重要亮点。

越共胡志明国家政治学院国际关系研究所副所长陶玉宝博士在接受越通社记者采访时强调，2008年，越中两国建立了全面战略合作伙伴关系框架。 15年来，越中两国在各领域的合作都取得了许多成就。

越中友好协会副主席、越南原驻华副大使阮荣光强调，这将是习近平总书记、国家主席第三次访问越南。越中两国关系正常化以来，习近平将成为三次访问越南的首位中共总书记、中国国家主席。

同样的观点，陶玉宝博士表示，习近平总书记、国家主席即将对越南进行第三次访问，其表明了越中两党两国和两国人民的关系正在不断向前发展，充分体现了两国关系的“睦邻友好、全面合作、长期稳定、面向未来”的精神。

陶玉宝博士表示，对于越南来说，中国党总书记和国家主席对越南进行的访问表明，越南在国际舞台上的地位和威望日益提高。越南始终重视党外交、国家外交、人民外交等三个方面的对华友好关系。

陶玉宝博士说：“习近平总书记、国家主席此访将有助于肯定和巩固越中两国和两国人民之间的悠久传统友谊，也必将开辟许多新的合作关系，以及朝着更加深入、更加实质性的方向提升现有关系，为两国的发展、地区和世界的和平与稳定做出贡献。”

陶玉宝博士进一步分析，习近平总书记、国家主席此访将为推动双边经贸合作朝着平衡、可持续方向发展注入新动力。

与此同时，越中两国人民之间的人员、文化、科学、教育等领域的交流活动将越来越实质性和有效，从而巩固越中两国和两个民族之间的传统友谊，正如胡志明主席生前曾说过：“越中友谊 万古长青”。（完）