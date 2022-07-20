“与越航一起探索越南”研讨会在马来西亚举行



自2022年3月中旬起，越南已全面对外开放并取消隔离措施，马来西亚也自2022年4月1日开放边境。此举为两国人民往来创造便利条件。目前，越航已恢复胡志明市 – 吉隆坡航线，每周往返航班11班，预计于10月30日将增加至每周14班。



越航驻马来西亚首席代表黄明智表示，为了促进两国之间的旅游和贸易活动，越航将于今年9月初开通岘港市 – 吉隆坡航线，每周往返航班4班并将于10月30日增加至每周7班。另一方面，越航也将向旅客推出优惠活动等。



研讨会上，越航和2家旅行社代表介绍了越南旅游目的地、飞行服务和产品、各单位的政策等相关信息。



这是越航恢复各条国际航线计划框架内的活动，旨在推广越南旅游目的地和旅游产品等。（完）