与越南合作是欧盟在印太地区的优先事项之一

值此欧盟对外行动署亚洲-大洋洲工作组（COASI）代表团即将从4月24日至26日对越南进行工作访问之际，越南驻比利时大使馆和欧盟驻越南代表团同欧盟对外行动署亚洲-大洋洲工作组举行工作会谈，分享和更新越南经济社会形势和外交政策，进一步促进越南与欧盟关系。

越南驻比利时大使阮文草在会议上致辞时强调，越南重视欧盟的作用以及与欧盟的关系。在当前国际和地区形势复杂多变的背景下，越南和欧盟在贸易投资、气候变化、绿色发展、尊重国际法、在多边框架内开展合作等领域有共同关切。这可能是双方今后考虑推进的潜在领域。

阮文草表示，越南与欧盟有着长期、全面关系的基础。越南与许多欧盟成员国也有着良好关系。阮文草相信，COASI代表团此访将为加深双方共识，深化越南与欧盟关系作出贡献。

COASI工作组主席米哈尔·萨菲尼克（Michal Safianick）表示，这是COASI代表团首次访问东南亚，目的是进一步了解越南和该地区，从而寻找促进越南与欧盟成员国以及越南与欧盟的合作。

米哈尔·萨菲尼克强调，与越南的合作是欧盟在印太地区的优先事项之一。由于越南和印度尼西亚在本地区的重要作用，COASI选择了此行的两个目的地。他补充说，在《欧越自贸协定》（EVFTA）和公正能源转型伙伴关系（JETP）等现有协议的基础上，越南与欧盟合作潜力巨大。

欧盟成员国代表在会上表示希望，此访将有助于增进对越南的了解，特别是越南对经济社会、国防安全、外交等方面的立场和政策，从而建立互相理解、信任并开辟合作机会。

按计划，COASI代表团此访行程密集，除了与欧盟驻越代表团及欧盟成员国驻越使馆举行工作会谈之外，分别与越共中央对外部、外交部、国防部、公安部、自然资源与环境部、工贸部、国会对外委员会等部门领导代表举行交谈。（完）