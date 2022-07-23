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与地方的 2 项共同遗产
前田匡史高度评价越南过去所执行的政策以及越南经济呈现强劲增长趋势，其离不开越南国会的巨大贡献。他强调，越南在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）上提出到2050年实现净零排放目标的承诺。为了协助越南实现上述目标，日本国际合作银行提出多项有力措施，助力越南履行在COP26提出的承诺。
王廷惠表示，在COP26上，到2050年实现净零排放目标是越南的强有力政治承诺，充分彰显越南的高度责任感。这同时也是一种挑战，但凭借越南自立自强以及在日本、日本国际协力银行等国际友人的协作配合与有效帮助，王廷惠相信越南将能成功实现这一目标。
王廷惠高度评价JBIC在建立越南与日本、甚至地区和世界范围内经贸与投资合作关系方面所作出的贡献。他指出，越南国会履行立法职能并对国家重大问题作出决定，包括制定国家总体规划，对各个领域的资源分配作出决定。因此，国会有责任履行越南在COP26上所作出的承诺。王廷惠希望JBIC以及各发展合作伙伴协助越南完善与可持续发展、适应气候变化、能源转型有关的法律体系和体制。特别是在目前国会正考虑对《油气法》、《电力法》和其他总体规划和国家重要政策进行修改的背景下。
王廷惠认为，开展上述内容需要大量资源。除了向私营部门清洁能源、可再生能源和能源转换等领域项目提供贷款之外，国营部门的转换成本非常多。因此，越南希望 JBIC为越南制定最可行的转换战略和路线图提供技术援助，以化目标为现实并实现成本平衡；避免在此转换过程中给经济、国家预算、企业和人民造成压力和给投资营商环境和社会保障工作带来负面影响。与此同时，支持越南清洁能源、能源转换项目获得利率合理的贷款等。
王廷惠表示相信，在日本和越南良好关系的基础上，日本必将继续成为越南在适应气候变化、能源转换和履行COP26上各项承诺等方面的可信赖的重要合作伙伴等。（完）