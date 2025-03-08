不断加强中国广西和越南的互联互通

蓝天立表示，目前广西已有一条普通铁路与越南相连，高速铁路防城港至东兴高铁2023年开通，崇左至凭祥高铁预计今年内开通运营。



此外，友谊（越南）-友谊关（中国）智慧口岸已基本建成。他强调，项目全部完成并投入运行后，双方将能够连续24小时实现无人化和智能化通关。届时，从广西南宁到越南河内的货物将在24小时内交付，并在12小时内到达越南北部四个边境省份。



公路方面，广西已经建成41条出省出海出边高速公路通道，其中联通越南的高速公路已建成9条、在建4条。



与此同时，在全体会议结束后举行的记者会上回答越通社驻北京记者的提问时，崇左市委副书记、市长迟威表示，崇左与越南山水相连，拥有4个国际性口岸和1个双边性口岸。



前段时间，自治区党委陈刚书记率广西代表团访问越南，从地方层面落实两党两国领导人达成的重要共识，取得了丰硕的合作成果，为边境地区推进高水平开放奠定了基础，带来了机遇。



下一步，崇左将以中越建交75周年和“中越人文交流年”活动为契机，以进一步全面深化改革稳步扩大制度型开放，高水平推进面向东盟的开放合作，助力构建更为紧密的中国—东盟命运共同体和具有战略意义的中越命运共同体。



迟威指出，崇左将以更大的力度推进高效互联互通，深化与越南的铁路、公路等互联互通合作。同时，加强口岸建设和扩大开放，目前，中越首个智慧口岸中方段将建成试运行，越方段项目建成运行后，将实现24小时不间断、无人化和智能化通关，进一步提升通关便利化水平。



与此同时，以更深层次拓展开放合作空间。陈刚书记率团访问越南时，提出携手建设中国—东盟人工智能创新合作中心，，进一步扩大与东盟国家在科技、创新、投资、数字化转型等领域合作范围，重点加强人工智能、数字经济领域的交流合作，推动跨境贸易等领域人工智能场景的运用，以人工智能拓展对外开放合作的深度广度。同时，将充分发挥中国—东盟产业合作区崇左片区等园区平台的功能作用，积极推动中越“两国双园”建设，加强与东盟国家在经贸、产业、劳务等各领域的务实合作，协同发展低空经济、新能源、新材料等战略性新兴产业，构建面向东盟的跨境产业链供应链。



以更实的举措扩大对外贸易优势。崇左与越南的商贸往来历史悠久。2024年，该市对越贸易总额占广西的三分之二，越南大量的电子产品、纺织品、水果等产品经崇左进入国内市场。下一步，崇左将继续依托通道和口岸优势，大力发展保税物流、边境贸易、一般贸易等传统业态，加快培育服务贸易、数字贸易等新业态，促进双方贸易扩量提质。



去年崇左跨境电商实现快速增长，已成为全国沿边地区跨境电商第一大市。下一步，崇左将大力实施“跨境电商+产业带”模式，在边境地区培育打造一批边贸小镇，将崇左打造成为中越经贸合作的“数字快车”和“活力纽带”，更好造福两国边民。



迟威强调，将以更深的情谊深化拓展合作交往。崇左将认真落实好陈刚书记率团访问越南达成的旅游发展合作成果，运营好中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区，争取设立中国（凭祥）—越南（文朗）跨境旅游合作区，大力发展跨境自驾游、胡志明中越友谊之旅等跨境精品旅游线路，加密双方民间互访，深化拓展教育、医疗、司法等领域交流合作，不断继承好、维护好、发扬好“同志加兄弟”的中越传统友谊。（完）

越通社