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不断加强中国广西和越南的互联互通

据越通社驻北京记者报道，3月6日在中国十四届全国人大三次会议期间举行的广西壮族自治区代表团全体会议上，广西壮族自治区党委副书记、自治区人民政府主席蓝天立表示，越南和中国班列发运货物、硬联通和软联通取得了进展，仅在2025年前两个月，货物运输量就增长了750%以上。

蓝天立表示，目前广西已有一条普通铁路与越南相连，高速铁路防城港至东兴高铁2023年开通，崇左至凭祥高铁预计今年内开通运营。

此外，友谊（越南）-友谊关（中国）智慧口岸已基本建成。他强调，项目全部完成并投入运行后，双方将能够连续24小时实现无人化和智能化通关。届时，从广西南宁到越南河内的货物将在24小时内交付，并在12小时内到达越南北部四个边境省份。

公路方面，广西已经建成41条出省出海出边高速公路通道，其中联通越南的高速公路已建成9条、在建4条。

与此同时，在全体会议结束后举行的记者会上回答越通社驻北京记者的提问时，崇左市委副书记、市长迟威表示，崇左与越南山水相连，拥有4个国际性口岸和1个双边性口岸。

前段时间，自治区党委陈刚书记率广西代表团访问越南，从地方层面落实两党两国领导人达成的重要共识，取得了丰硕的合作成果，为边境地区推进高水平开放奠定了基础，带来了机遇。

下一步，崇左将以中越建交75周年和“中越人文交流年”活动为契机，以进一步全面深化改革稳步扩大制度型开放，高水平推进面向东盟的开放合作，助力构建更为紧密的中国—东盟命运共同体和具有战略意义的中越命运共同体。

迟威指出，崇左将以更大的力度推进高效互联互通，深化与越南的铁路、公路等互联互通合作。同时，加强口岸建设和扩大开放，目前，中越首个智慧口岸中方段将建成试运行，越方段项目建成运行后，将实现24小时不间断、无人化和智能化通关，进一步提升通关便利化水平。

与此同时，以更深层次拓展开放合作空间。陈刚书记率团访问越南时，提出携手建设中国—东盟人工智能创新合作中心，，进一步扩大与东盟国家在科技、创新、投资、数字化转型等领域合作范围，重点加强人工智能、数字经济领域的交流合作，推动跨境贸易等领域人工智能场景的运用，以人工智能拓展对外开放合作的深度广度。同时，将充分发挥中国—东盟产业合作区崇左片区等园区平台的功能作用，积极推动中越“两国双园”建设，加强与东盟国家在经贸、产业、劳务等各领域的务实合作，协同发展低空经济、新能源、新材料等战略性新兴产业，构建面向东盟的跨境产业链供应链。

以更实的举措扩大对外贸易优势。崇左与越南的商贸往来历史悠久。2024年，该市对越贸易总额占广西的三分之二，越南大量的电子产品、纺织品、水果等产品经崇左进入国内市场。下一步，崇左将继续依托通道和口岸优势，大力发展保税物流、边境贸易、一般贸易等传统业态，加快培育服务贸易、数字贸易等新业态，促进双方贸易扩量提质。

去年崇左跨境电商实现快速增长，已成为全国沿边地区跨境电商第一大市。下一步，崇左将大力实施“跨境电商+产业带”模式，在边境地区培育打造一批边贸小镇，将崇左打造成为中越经贸合作的“数字快车”和“活力纽带”，更好造福两国边民。

迟威强调，将以更深的情谊深化拓展合作交往。崇左将认真落实好陈刚书记率团访问越南达成的旅游发展合作成果，运营好中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区，争取设立中国（凭祥）—越南（文朗）跨境旅游合作区，大力发展跨境自驾游、胡志明中越友谊之旅等跨境精品旅游线路，加密双方民间互访，深化拓展教育、医疗、司法等领域交流合作，不断继承好、维护好、发扬好“同志加兄弟”的中越传统友谊。（完）

越通社

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