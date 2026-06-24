不断健全核电生态系统

核电——不仅仅是电厂内的运营团队



越南科技部原子能研究院副院长阮俊凯表示，核电是一个整体生态系统，每个环节都需要具备相应专业水平的人力资源。当前挑战不仅是为未来核电站培训足够的人力，更是为整个国家核生态系统建设核心能力。这一点越南早在准备进入核电发展新阶段之初就已提出。



关于核电站的人力资源，实际上越南在2016年之前的宁顺核电项目准备阶段已进行培训，越南电力集团（EVN）曾派出约400名干部赴俄罗斯和日本学习。然而，越南原子能研究院院长陈志成认为，要形成核心运营力量，培训和经验积累过程通常至少需要10年，人力队伍必须具备广博的知识基础。



国际原子能机构（IAEA）也建议，发展核电的国家应将其视为一项国家计划，而不仅仅是一个电厂建设项目。



发展核电——解决国家管理能力问题



越南国会已通过关于继续实施宁顺核电项目投资主张的决议，并为该项目制定若干特殊机制和政策。与此同时，政府总理也批准了《到2035年服务核电发展的人力资源培训培养方案》。然而，重启核电计划还伴随着国家管理能力的问题，其中逐步完善辐射与核安全局被视为关键环节，为下一阶段整个核电发展计划奠定基础。

根据IAEA的建议，仅管理第一台核电机组就需要至少100至150名专业人才，但目前辐射与核安全局的人员数量远低于建议和国际实践的最低要求。同时，在服务于核电站审评、许可和安全监督的关键领域，如反应堆物理、核热工水力学、概率安全分析、电气控制系统、材料、地质、建造等方面，也缺乏核心专家团队。因此，刚获批的《到2035年加强辐射与核安全局能力以服务核电发展方案》表明，越南正在逐步完善核电发展计划的基本条件。



越南同时从投资、人力资源和法规能力三方面进行准备，表明核电不仅仅被视为一个电厂建设项目，而是长期原子能发展计划的一部分，需要多个领域在整个项目生命周期中参与。因为核电计划的生命周期并不止于电厂发电之时，还延伸至运行、电厂延寿、停运后拆除及乏燃料管理等不同阶段。（完）