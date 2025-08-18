不丹国王与王后抵达河内开始对越南进行国事访问

应越南国家主席梁强及夫人的邀请，不丹国王吉格梅·凯萨尔·纳姆耶尔·旺楚克与王后于8月18日下午抵达河内，开始对越南进行国事访问。

越南民族与宗教部部长陶玉容；外交部副部长阮孟强；国家主席办公厅代表以及外交部相关单位代表到内排机场迎接不丹代表团。

不丹中央僧团桑给·多吉上座；不丹外交与对外贸易部长D.N.仲杰；不丹工业、贸易与就业部长南杰·多吉；国王助理乌坚·K·南杰；不丹内政部秘书长索南·旺杰尔；不丹交通与基础设施部秘书长卡玛·旺曲；不丹驻泰国兼驻越南大使金藏·多吉等陪同不丹国王访越。

越南与不丹于2012年1月19日建立外交关系。两国关系发展势头良好，旅游领域合作，尤其是佛教旅游和信仰旅游的合作潜力巨大。越捷航空公司已开通专门航线，组织若干直飞不丹的旅游包机。

越来越多的越南游客关注不丹这一以“幸福王国”形象闻名的旅游目的地，以清新的自然环境和禅修体验而独具吸引力。两国也正致力于在宗教（尤其是佛教）、教育和人力资源交流等领域开展合作。不丹重视与越南在学术、文化代表团互访方面的合作，并在地区和国际论坛上加强民间交流。

在多边合作论坛中，越南和不丹共同参与了诸如联合国亚太经济社会委员会（ESCAP）和联合国等论坛，并在可持续发展、应对气候变化以及推动南南合作等问题上分享共同立场。两国在多边论坛上经常保持协调与合作。（完）