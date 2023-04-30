下龙-锦普环海公路项目正式落成

4 月 30 日，广宁省举行了下龙-锦普环海公路（二期工程）景观和基础设施建设项目落成仪式。



该项目是广宁省的重点项目，有助于连接和扩展位于下龙湾和拜子龙弯两个城市的空间。



广宁省人民委员会于2018年批准了下龙——锦普环海道路项目，该项目全长18.7公里，路线起点为下龙市陈国恩路的终点，路线的终点为锦普市光亨港口的交界处。该项目一期工程设计4条车道，设计时速60公里/小时，由交通建设投资项目管理委员会作为投资方。



二期工程将增建2条车道，目标是完成6条车道，道路两侧具有同步的基础设施和景观。二期工程自 2022年第四季度开工，投资总额为8462亿越盾，分配给两地方实施。 其中，经过下龙市的路段全长8.1公里，投资总额3213亿越盾； 经过锦普市的路段全长10.7公里，投资总额为5249亿越盾。

截至目前，整个项目已保质保量按期完成，包括双向6条车道和同步的景观和基础设施系统。



广宁省人民委员会代理主席高祥辉表示，该项目完成并通车后将提供了更加便利的出行条件，并增加省内各处旅游景区对国内外游客的吸引力。



此外，该项目还有助于促进当地的旅游活动，加快经济结构和劳动力结构的调整速度，迅速提高旅游业和服务业的比重，创造就业机会，改善当地人民的物质和精神生活水平；为该省乃至越南东部以南地区经济社会的发展创造便利条件，符合于交通运输发展规划和方向，减轻18号国道的交通负荷。（完）