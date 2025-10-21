下龙演唱会将融合实景表演、艺术演出、纪录片与交流互动

在10月21日举行的主题为“遗产豪气——点亮未来”的2025下龙演唱会新闻发布会上，广宁省文化、体育与旅游厅副厅长阮氏清水表示，该活动将作为广宁省2025年第四季度旅游刺激活动系列的开端，旨在落实越共广宁省第十六次代表大会决议精神中的重点突破，即发展具有浓郁地方特色的文化事业，推动文化产业、遗产经济、夜间经济与城市经济建设。

按计划，10月29日20时在下龙坊10·30广场举行的2025下龙演唱会由广宁省主办的一场具有鲜明政治艺术特色的文艺演出。该活动将在QTV1、QTV3频道进行现场直播，并通过全国各省、市的刊物、广播电视台进行广泛转播。

时长120分钟的演出包括文艺演出和高空焰火表演等四个主要部分。

活动的亮点在于将实景演出、艺术表演、纪录片和交流互动巧妙融合，展现出创新的艺术形式。活动汇聚了众多知名歌手和具有广泛影响力的艺术家，同时还有来自下龙大学、平辽天琴演唱俱乐部以及广宁省青少年文化宫的艺术家共同参与。活动将以高空烟花表演作结。

预计该活动将吸引超过3万观众现场参与，并通过电视及数字平台吸引数百万观众观看。

免费邀请函将通过https://dangkyve.com网站向省内外民众和游客发放。登记时间为10月21日19时起，直至报名系统记录到足够数量的成功登记观众为止。观众成功登记后，系统将生成并发放确认二维码。

阮氏清水希望通过这些活动，广宁省能够大力发展文化产业与旅游业的融合，把此次活动视为刺激旅游需求、推动服务业与地方经济增长的“强劲推动力”。（完）