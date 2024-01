据猫途鹰的介绍,来到下龙湾的游客可以近距离观赏海湾上的石灰岩岛屿、岩层和壮丽的洞穴。经历了多个世纪的地质地理变化,这一世界自然奇观变得极为壮观。游客应该体验皮划艇或乘坐游轮来参观和探索下龙湾。除了下龙湾外,沙坝也是越南另外一个获得2024年旅行者之选至尊奖的目的地。据悉,“旅行者之选至尊奖”(Travelers'Choice Best of the Best)是猫途鹰的最高荣誉,每年颁发给指定类别中排名前1%的旅游目的地。 根据Tripadvisor猫途鹰平台上全球上亿旅行者在过去一年内发布的评分及点评内容计算得出。(完)