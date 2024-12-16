下龙湾被联合国教科文组织列为世界自然遗产30周年：彰显全球突出价值

值此下龙湾首次被联合国教科文组织授予世界自然遗产称号30周年（1994.12.17~2024.12.27）之际，越通社记者就这处遗产的保护弘扬工作对下龙湾管理委员会主任武坚强进行了采访。

武坚强表示，自1994年被列为世界自然遗产以来，广宁省已采取多项措施对下龙湾进行管理、保护及环境和景观的维护，如：成立下龙湾管理委员会；采取果断且全面的措施预防和控制环境污染；与联合国教科文组织、国际自然保护组织、日本国际协力机构（JICA）、澳大利亚桑托斯石油公司、美国国际开发署等国际组织合作，多项关于下龙湾管理、保护及环境治理的项目陆续开展。

武坚强表示，通过多年来在管理、环境保护及景观维护方面采取的全面而果断的措施，下龙湾在被列为世界自然遗产的30年间，在保护和经济发展方面均取得了显著成果。

在保护方面，下龙湾作为全球突出的自然景观，其突出价值得到了良好保存。这一点通过下龙湾所获的一系列殊荣得以体现并得到认可：1994年因自然景观价值首次被列为世界自然遗产；2000年被联合国教科文组织(UNESCO)因其景观和地质地貌格外性价值而被列入世界自然遗产；2009年被越南政府列为国家特殊遗迹；2011年成为世界新七大自然奇观之一；2023年成为越南首个跨省世界遗产；2024年被评为国际地质公园。

在经济方面，下龙湾作为世界自然遗产的名号宛如磁石，吸引了大量国内外游客，为广宁省经济社会发展，尤其是旅游业，带来了黄金机遇。旅游收入对广宁省财政预算收入做出了积极贡献，并推动多个行业和领域的发展。从1996年至2024年11月底，仅下龙湾的参观门票收入就已超过8.608万亿越盾。

武坚强表示，世界遗产委员会批准将下龙湾世界自然遗产范围调整扩展至包括海防市吉婆群岛，以更好地保护这一世界自然遗产的突出全球价值。

两地需要统一制定明确且协调的合作机制，共同开展管理、保护和推广遗产的活动；在旅游发展方面统一解决方案，确保可持续性，避免对区域自然和文化价值的破坏；加强科学研究活动，以进一步明确并强调联合国教科文组织所认可的全球突出价值，同时为两地在管理、保护及遗产可持续发展方面制定战略和实施方案提供重要依据，从而挖掘和弘扬下龙湾—吉婆群岛遗产区的更多价值。

此外，两地还应加强宣传和教育活动，普及遗产价值及保护环境、资源和生态系统的重要性，提高民众对遗产保护和维护的意识。 （完）