下龙湾—吉婆群岛被列入国际地质科学联合会世界地质遗产地名录

原自然资源与环境部地质科学研究所所长陈新文副教授8月25日透露，，下龙湾（广宁省）—吉婆群岛（海防市）已同全球53个国家另外99个地点一起被国际地质科学联合会（IUGS）列入世界地质遗产地名录。该遗产因其在全球范围内突出的地质历史和喀斯特（karst）地貌价值而获得认可。

陈新文副教授曾主持多个世界地质遗产申遗档案，并为下龙湾-吉婆群岛世界地质遗产地的申遗工作做出贡献。

喀斯特地貌(英文名:Karst)，又名岩溶地貌，是地下水与地表水对可溶性岩石溶蚀与沉淀，侵蚀与沉积，以及重力崩塌、坍塌、堆积等作用形成的地貌

按计划，国际地质科学联合会将在2024年8月25日至31日在韩国釜山举行的第37届国际地质大会上公布100个IUGS地质遗产地名录。

下龙湾-吉婆群岛包括热带喀斯特地貌被海水淹没的全部过程。下龙湾展示了海水淹没过程的后期阶段, 吉婆群岛通过陆地和潮间带阶段的模式，为这一遗产增加了重要的地质价值。

1994年，下龙湾被联合国教科文组织（UNESCO）列入世界自然遗产名录。2000年，下龙湾再次被联合国教科文组织列入该名录。2023年，联合国教科文组织正式公认下龙湾—吉婆群岛为越南首个跨省市的世界自然遗产。国际地质科学联合会将下龙湾—吉婆群岛列入世界地质遗产地名录一事，进一步肯定了其地质价值。

下龙湾—吉婆群岛如今所呈现出的独特地貌景观及其宝贵的地质价值，是经过5亿多年地质构造运动的长期作用而形成的。正因如此，联合国教科文组织三次将下龙湾列入世界自然遗产名录。（完）