上半年零售服务业增长近13% 消费继续成为拉动经济增长的亮点

据越南财政部统计局于7月3日上午公布的《2026年二季度及上半年经济社会形势报告》，6月份贸易与消费服务活动继续保持活跃态势。具体的是，6月份消费品零售总额和消费服务收入约达665.6万亿越盾（折合人民币1707亿元），环比增长1.1%，同比大幅增长14.8%。

2026年二季度，按现行价格计算的消费品零售总额和消费服务收入约达1977.6万亿越盾（折合人民币5070亿元），较上一季度增长3.4%，同比增长13.9%。

这一成果使2026年上半年消费品零售总额和消费服务收入累计达3889.5万亿越盾（折合人民币9973亿元），同比增长12.9%。扣除价格因素后，实际增长率达7.3%，反映出国内购买力和消费需求正在强劲复苏。

2026年上半年，在收入结构中，商品零售营业收入规模最大，达2941.8万亿越盾，占75.6%，同比增长12.5%。其中，宝石和贵金属增长31.3%，成品油增长15.3%，木材及建筑材料增长13.2%，纺织品增长12.5%。

增长率令人瞩目的地方包括广宁省（14.1%）、岘港市（13.9%）、芹苴市（12.9%）、河内市和海防市（12.7%）、胡志明市（12.1%）。

与此同时，住宿餐饮服务收入达493万亿越盾（折合人民币1264亿元），同比增长15.6%，其他服务营业收入达404.9万亿越盾（折合人民币1038亿元），同比增长12.5%，进一步彰显整个服务业的全面复苏态势。

特别是，上半年旅游业营业收入达49.8万亿越盾（折合人民币128亿元），同比增长15.0%。其中，庆和省增幅最为显著，达32.2%；顺化市和广宁省分别增长27.7%和27.1%。

随着商贸市场持续活跃，2026年6月及上半年交通运输活动也保持积极发展态势。2026年上半年，客运量达34.031亿人次，同比增长18.8%；货运量达16.194亿吨，同比增长13.2%。

2026年上半年服务业经济运行中的一大亮点，是国际游客到访量持续增长预计达1230万人次，同比增长14.9%。

按客源地区划分，亚洲仍是越南最大的国际客源市场，游客量超过906万人次。然而，欧洲市场增速最为突出，同比增长56.1%，游客人数接近210万人次。

总体来看，零售市场持续向好，以及服务业的强劲复苏，进一步彰显了国内消费作为2026年上半年经济增长重要动力之一的重要作用。（完）