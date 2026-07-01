

三舷船体验旅游产品亮相下龙湾

6月29日，广宁水路客运股份公司与越南观光股份公司的联营企业在广宁省鸿基坊举行了“下龙三舷船体验”旅游产品正式亮相仪式。



这是世界自然遗产下龙湾上的一项新兴旅游产品，蕴含着浓厚的海洋文化印记，同时也标志着与当地渔民记忆、生计和传统生活息息相关的棕色船帆的回归。



在初期阶段，联营企业投入了6艘三舷船服务游客。越南观光股份公司总经理阮达孝表示，该公司计划将三舷船数量增至10艘，每周一至周五每天8时至17时提供服务。开通首周，单位将为游客提供票价30%优惠，票价为20万越盾/人（折合人民币52元）。



三舷船是广宁沿海渔民，特别是广安地区渔民的古帆船。该船设计灵活，结构由3块木板拼合而成（1块底板、2块舷板），配有2根标志性的蝙蝠翼形桅杆，即使在逆风条件下也能高效航行。

三舷船是广宁沿海渔民，特别是广安地区渔民的古帆船。图自越通社

体验行程将沿下龙湾岸边，从广宁水路客运股份公司码头区域（鸿基坊下龙1号市场区域）出发，至广宁博物馆—图书馆区域（诗桥至博物馆区域）。



广宁省文化体育旅游厅厅长阮越勇在仪式上高度评价企业在研究和投资产品方面的主动性与创造性，同时强调，可持续旅游发展必须与保护和弘扬本土文化价值相结合。



该模式有望为更多类似旅游产品的发展开辟道路，有助于更好地挖掘记忆价值、传承传统工艺，丰富游客体验，并为民众创造稳定的生计。今后，广宁省计划发展与此类型相关的配套产品，如下龙湾三舷船比赛或制作纪念品等。



2026年，广宁省旅游业提出接待游客2250万人次的目标，旅游收入超过68.5万亿越盾。开发三舷船之旅等具有历史文化特色产品，被视为增加体验、延长游客停留时间的关键解决方案。（完）

