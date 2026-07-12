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三得利百事公司在西宁省投资逾3亿美元建成新工厂
该工厂占地面积近20公顷，总投资超过3亿美元。这是三得利百事在越南规模最大、最现代化的工厂，同时也是该企业在亚洲地区生产网络中规模最大的工厂。工厂设计年产能约12.44亿升产品，配备了高度自动化的生产、灌装和仓储生产线，并整合了多项可持续发展解决方案，如使用生物质能源、太阳能、节水技术、减少温室气体排放以及生产再生塑料（rPET）包装。
西宁省人民委员会主席黎文坎表示，该项目是当地工业发展的重要里程碑，体现了世界领先集团对西宁省乃至越南投资环境的信心。该项目有助于推动技术转让、配套工业和物流业发展，创造就业机会并增加财政收入。
三得利饮料食品公司董事长兼首席执行官木村城介（Josuke Kimura）表示，该工厂是三得利在越南长期投资承诺的重要里程碑，有助于提升生产能力和创新能力。
百事全球国际饮料业务执行副总裁兼执行副总裁尤金·威廉森（Eugene Willemsen）强调，越南在百事发展战略中占据重要地位，该工厂体现了集团对越南市场长期增长潜力的信心。
据三得利百事越南公司介绍，该项目预计为当地整个供应链创造约3000个就业岗位，同时继续推动供应链本地化、投资技术创新，并开展教育、水源保护、环境保护和社区发展等方面的项目。（完）