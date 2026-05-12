三家越南无人机企业参加2026年第23届美国无人机及无人系统展览会

据越南低空经济联盟副主席、Saolatek公司创始人陈英俊表示，越南无人机技术代表团自5月11日至14日参加在美国底特律举行的 2026年第 23 届美国无人机及无人系统展览会（XPONENTIAL 2026）。这是全球最具规模的无人机和无人系统盛会，由国际无人系统协会每年在美国举办一次。

陈英俊表示，今年，越南企业的参与不再是零散的行动，而是行业内“领头雁”的协同出征，标志着越南以有史以来最大规模参与的重要里程碑，肯定了越南无人机生态系统在全球技术版图上的地位和抱负。

参加 XPONENTIAL 2026 的三家越南企业包括：专注于新一代相机和防抖系统的Gremsy公司，专注于军用无人机的Realtime Robotics公司，以及专注于集成无人机与教育培训的Saolatek公司。

此外，2026 年美国无人机及无人系统展览会还有两家越南初创企业参与，包括 XBLink（开发4G、5G模块以使无人机无需地面控制站即可飞行数百公里的公司）和 Rustech（构建无人机自主飞行控制算法软件的软件公司）。

陈英俊指出，越南企业参加2026 年美国无人机及无人系统展览会的目的不仅在于展示产品，更彰显了越南在无人机及低空经济领域的研发和生产能力。这是越南企业直接与世界上最挑剔市场的合作伙伴和客户对接，学习并更新未来技术趋势以优化国内生产流程，以及招商引资，为实现将越南打造成为地区重要无人机生产中心的目标作出贡献的黄金机会。

此前，越南政府总理签发关于颁布《战略技术目录》和《战略技术产品目录》的第21/2026/QĐ-TTg号决定，其中机器人和自动化技术属于10大战略技术领域。

此外，政府副总理胡国勇也签发第808/QĐ-TTg号决定，责成国防部牵头研究、建设国家无人驾驶飞行器管理系统（UTM）以服务空域管理和低空经济发展，公安部牵头研发无人驾驶飞行器及设备、无人机监视、检测和压制系统，以服务安全秩序保障及两用目标。（完）