万福丝绸村-世界创意手工艺城市网络新成员



万福丝绸村不仅是河内也是越南最古老的丝绸村之一，已有1000多年历史，被越南纪录中心认证为"至今仍运营的最古老的丝织村"。经历了历史的沧桑变迁，万福丝织工艺仍然被当地人民保存和发展。在织布机旁，凭借着对传统工艺的热爱，熟练工匠们的巧手生产 出柔软、光亮，充满越南文化特色的丝绸。因此，万福丝绸在质量和产品设计方面一直备受好评，是市场上具有一定地位的丝绸品牌。万福的特色产品是色彩优美、花纹精致的蚕丝绸布。目前，万福拥有70多种丝绸，多种产品类型，如：锦缎、纱罗、云纹绸等，花纹丰富多样。



河东郡万福坊人民委员会副主席阮文卿说： “万福传统丝织村的产品一般是花绸、平纹绸，尤其是云纹绸。云纹绸是曾在巴黎博览会上展出的产品之一。目前，万福村的工艺师们正在恢复传统锦缎生产，这也是当地一种非常精致的产品，也曾参加过巴黎博览会”。



去年10月底，到万福丝绸村考察的世界手工艺理事会国际评审团对万福丝绸传统手工艺村产品的特殊价值予以高度评价，尤其是数百年来不断发展的丰富文化和历史。阮文卿说： “成为世界手工艺理事会第68名成员，和加入世界手工艺村协会组织，万福丝绸村感到无比荣幸。对我们来说，这是莫大的责任，也是将万福丝织村推向世界并向其他国家的工艺村以及国内外游客进行更广泛宣传的机会。



国际评审委员会给予肯定的因素之一是，目前，万福村仍有许多才华横溢的工匠和艺人，他们投身该行业，开发出具有传统文化价值的产品。



他们是献身于该行业的人，对保护和传承万福村的传统行业发挥着重要作用。他们当中的阮氏心艺人，是赵文茂丝绸厂的老板娘，成功恢复了古老的纹理丝，更独特的是在丝绸上编织花纹。而陈氏玉兰艺人成功研发和生产了多种皱纹少、不褪色的丝绸制品，改进织造技术，逐步将其转变为半工业性质，成为一项战略产品，促进了工艺村的发展。



陈氏玉兰艺人：“我们希望维护和传承万福丝绸产品。只要我们满足世界手工艺理事会的要求，万福丝绸就将迈上新高度。我们也将保留传统特色，积极发展并融入世界。”



成为世界创意手工艺城市网络成员将给万福丝绸村带来更多发展良机，但同时也要求万福村不断更新产品质量和款式，并在市场上提高竞争力。



万福丝绸不仅是宝贵的文化遗产，也是越南人民创新精神和崛起意志的象征。在工匠、艺人以及当地社区的不断努力下，万福丝绸村将日益发展，在融入国际的道路上走得更远，尤其是在成为世界创意手工艺城市网络成员后。（来源：《越南之声》）

越通社