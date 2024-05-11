七亩椰子林 ——会安市中心西部水乡缩影

来到会安，游客不仅能游览拥有宁静古镇的世界文化遗产，还有机会在七亩椰林体验极其有趣的古镇中的南方水乡缩影。



作为著名的生态旅游区之一，七亩椰林吸引了众多游客观光游览。来到这里，游客可以尽情享受莽莽椰林的新鲜空气，乘船畅享悠闲和静谧的时光。

探索七亩椰子林 ——会安市中心的“小西部” 图自Vietnam+

七亩耶林位于会安东南方 4 公里处，看起来就像南方西部地区的一角。七亩椰林位于会安市锦青乡四面环河，是游击战争的理想之地。



过去，椰林成为会安革命力量的理想藏身之地，成为越军进攻会安内城的跳板，立下赫赫战功。



200多年前，会安人从西部引进了水椰子。如今，种植水椰子的地方已成为最受欢迎的旅游目的地，被称为“七亩椰子林”。



关于这个地方的名字，在扩种之前，椰子林面积仅为七亩，所以才这么叫。如今，随着旅游业的发展，水椰子的面积也扩大了，不再像以前那样只有七亩。

探索七亩椰子林 ——会安市中心的“小西部” 图自Vietnam+

2008年，七亩椰林被广南省人民委员会认定为文化历史遗址，并将其管理和保护起来。自此，椰林开始成为广南旅游版图上极具吸引力的旅游景点。



沿着淮江，有许多游船码头，沿着河流向东南行驶几公里就到了会安市锦青乡的七亩椰林。在这里，游客将尽情沉浸在绿意盎然、一望无际的水椰林中。



如今，七亩椰林已成为一个生态区，拥有迷人的湿地森林系统。这里也是虾类、螃蟹、软体动物等多种海洋动物的栖息地。七亩红树林生态系统还充当净化海水的“过滤器”。



来到七亩椰子林的游客会为这里高低错落的水椰树、夹杂在绿荫之中时隐时现的民房的美景而感到惊讶。来到这里，游客可以乘坐当地船夫划的簸箕船，欣赏水乡韵味美景，观看鱼群在下面自由自在地游动，上面是鹳鸟在椰子树上筑巢。



漫游于会安椰林的簸箕船之上,不仅能够欣赏到椰树婆娑的风采，还能在水上表演以及无数的民间游戏的独特体验中感受到这片土地上的淳朴和快乐。这里的烤鱼、香蕉花沙拉、蜗牛、椰子糖水等美食同样让游客流连忘返。（完）

