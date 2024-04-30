“一统江山”升旗仪式在贤良-滨海两岸举行

值此纪念越南解放南方、统一国家49周年（1975.4.30~2024.4.30）暨广治省解放日52周年（1972.5.1~2024.5.1）之际，4月30日上午，广治省在贤良-滨海两岸国家级特殊遗迹区旗台举行"一统江山"升旗仪式。

在庄严肃穆的气氛中，伴随着激昂的国歌，鲜艳的金星红旗冉冉升起。 升旗仪式上，全体人员默哀一分钟，告慰烈士忠魂，在默哀中感悟国家的优秀子女的无畏精神和丰功伟绩，深切缅怀他们为祖国的独立自由和人民的幸福不惜牺牲自己生命的崇高精神。

广治省人民委员会副主席黄南在升旗仪式上发表讲话时表示，《日内瓦协定》于1954年7月20日正式签署之后，越南南北两地暂时被分割，位于17度纬线上的滨海河成为临时军事分界线，贤良大桥成为分割之痛和民族统一渴望的象征。广治省成为社会主义北方的前线和南方大前线的后方，也是越南战争最激烈的战场。

在战争时期，美伪军多次发起破坏性攻击，试图将广治省变成“白带”和“火盆”。 广治省军民以不屈不饶、坚韧不拔的意志和英勇奋斗的精神，始终坚守战场、打击敌人，保卫祖国，直到国家统一为止。在这些岁月中，旗台上的国旗一直迎风飘扬，成为南方和北方人民实现国家统一的强大意志力。

战争已过去，但光辉的记忆将永远存在每个越南人的心中。滨海 -贤良永远载入越南史册，成为国家和平与江山一统梦想的光辉象征。

升旗仪式结束后，与会代表在长山国家烈士陵园、第九号国家烈士陵园和广治古城特殊国家遗址等地进香和献花，缅怀各位烈士忠魂。

当天上午，在升旗仪式上，广治省正式发起广治“一统江山”赛舟比赛。（完）