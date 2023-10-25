一系列纺织服装展览会在胡志明市正式开幕

10月25日上午，2023年第21届越南国际纺织衣料工业展（VTG）、第21届越南国际纺织布料暨配件展（Vitatex）、第21届越南国际染料化工会展（DYECHEM ）和第21届越南国际制鞋机械及材料工业展览会等一系列展会在胡志明市西贡会展中心正式开幕。

上述系列展会由越南工贸部贸易广告博览公司（Vinexad）、工贸部和和优可国际展览服务公司(Yorkers)以及其他部分贸易促进组织联合举办。

今年的系列展会共有来自印度、孟加拉国、中国台湾、韩国、日本、新加坡、泰国、瑞士、意大利等12个国家和地区的500家企业的830间展位参展，集中在工厂数字化的主题，力争实现促进越南纺织产业现代化和数字化的目标。

参加此次展会的企业有：TAJIMA、KYANG YHE、SANSIN、EPSON、RUN HAO等大型企业。这些单位在展会上展示制鞋先进设备和产品；电子缝纫机、鞋子打印机、制鞋材料和许多其他创意的解决方案。

优可国际展览服务公司总公司首席执行官Judy Wang表示，这是越南纺织企业主动对工厂质量、生产线和管理机制进行全面评估的决定性时期。特别是，上述系列展会是企业界了解和利用数字化工具来提升总体效率和降低成本，将危机变成机遇的良好平台。

按计划，上述系列展会将持续到2023年10月28日，期间还举行一些研讨会和专题会议，向企业界和参观者介绍可持续纺织供应链的发展旅程。此外，许多行内专家将提供促进纺织企业在融入国际背景下实现绿色转型和可持续发展的解决方案。（完）