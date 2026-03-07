一件古瓶与越南笑容：一场拍卖会背后的故事

一件饰有五爪龙和莲花图案的古瓶将于3月12日在斯隆街拍卖行（Sloane Street Auctions）的拍卖会上亮相。该拍卖行位于英国伦敦以奢华闻名于世的斯隆街。

这件古物背后不仅是艺术品市场的一个故事，更是希望的象征——它将为天生面部畸形的越南儿童提供改变人生的手术援助。此次特别拍卖专场的全部所得将捐赠给“面向世界”（Facing the World）——一家与越南结缘近二十载的英国慈善组织，致力于为不幸的越南儿童提供整形手术和治疗面部畸形的机会。



对“面向世界”而言，此次拍卖倡议具有特殊意义。“面向世界”执行董事卡特琳·坎德尔女士分享道：“首次举办国际拍卖会来支持越南儿童，令人无比感动。我们特别感谢斯隆街拍卖行及其创始人兼执行董事丹尼尔·亨特先生，他一直是‘面向世界’的卓越支持者。”

“面向世界”执行董事卡特琳·坎德尔。图自越通社

“面向世界”在越南的故事始于近二十年前。当该组织的首批医生来到越南时，他们意识到一个令人深思的现实：相当多的儿童天生患有严重的颅面畸形，而接受深入手术的机会却很有限。统计数据背后，是那些因面部畸形无法上学的孩子，是默默承受痛苦的家庭，是满腔热忱却缺少深度培训机会的越南医生。早年间，许多患儿被送往英国接受复杂手术，费用高达数十万英镑。那些手术改变了许多人的命运，但这种方式无法长期持续。



因此，“面向世界”选择了一条更可持续的道路：培训越南医生，直接在越南本地建设手术能力。国际医疗团队开始赴越与当地医生并肩工作，在手术室中分享技术。同时，越南医生被派往英国、加拿大、美国和澳大利亚的顶尖医院接受培训。



据卡特琳·坎德尔介绍，该慈善组织在越南的工作正持续拓展，并制定了2026年的多项新计划。她说：“我们在越南的活动每年都在发展，2026年将迈出重要一步。除了定期的手术任务和为越南医生提供的奖学金项目，我们正在扩大专业培训和合作，包括举办专业会议和为外科医生提供国际实习机会。我们还计划在河内军中央医院建立首个由英国皇家外科学院认证的外科培训中心，这将成为区域内外科培训的重要里程碑。近年来‘面向世界’最难忘的经历之一是目睹越南医生在国际团队无法前来支援的情况下，依然能够独立完成复杂手术。这表明对本地专业能力的投资确实有效。这一经历更加坚定了我们致力于培训、合作，并构建一个让面部畸形儿童能在自己祖国获得国际标准医疗服务的未来的承诺。”



未来几年，“面向世界”不仅希望继续为儿童提供手术援助，更着眼于一个更宏大的目标。卡特琳·坎德尔女士分享道：“未来十年，我们的目标是使越南成为区域颅面外科手术和专业培训的卓越中心。通过继续提供奖学金、促进国际合作以及发展在108医院的国际认证培训中心，我们希望让越南医生具备足够的技能和资源，能够独立处理最复杂的病例。我们的最终目标是，每一个在越南出生的面部畸形儿童都能在自己国家获得改变人生的医疗关怀，使他们拥有健康、自信，以及过上完整、融入社会生活的机会。”



一件古瓶，静静地陈列在距越南数千公里外的伦敦拍卖行，而一声槌响，或许就能开启崭新的开始——为了那些手术，为了那些笑容，为了孩子们的未来。（完）