“一人公司”模式鼓励全民创业

政府刚颁布的《国家创新创业战略》中一个值得注意的内容是，政府将研究、制定关于“一人公司”模式的试点政策，为推动经济增长、改革创新和提高国家竞争力做出贡献。

《国家创新创业战略》设定了到2030年拥有100万家一人公司，500万个经营主体，1万家科技初创企业，45个创业连接系统，跻身全球创新生态系统前40名，风险投资市场规模达到15亿美元的目标。

到2045年越南实现每10人中有1人创业，每35人中有1家企业，每5000人中有1家创新创业企业，风险投资市场规模达到100亿美元的目标。

为实现上述目标，研究、制定发展“一人公司”模式的试点政策方案是政府提出的初期解决方案之一。其中，财政部牵头研究并提出试点政策，以完善该模式的形成、管理和发展机制，科技部是协调实施机构。

科技部副部长黄明表示，“一人公司”模式可被视为在新条件下全民创业运动的生动体现。当前的技术和数字平台允许个人注册企业，通过应用程序自行管理成本、履行纳税义务和运营经营活动。这也是为数字经济增添增长动力的“支柱”之一。

科技部创业与科技企业局副局长范德验表示，科技部正与财政部的相关单位密切配合，制定支持方案，最大限度简化关于税收和财务报告的规定，以帮助“一人公司”最顺利地运营。该机构也正在与河内、胡志明市和岘港合作，部署先试点再推广全国的实施模式。

越南外贸大学旗下企业培训与咨询研究所所长阮文明认为，技术革命，尤其是数字技术和人工智能正在强劲爆发，并带来从产品、服务、市场部署方式到商业模式的巨大变化。世界已出现“一人十亿美元公司”的故事，即只需要一人工作，其余部分由自动化、机器人化、人工智能来操作。发展“一人公司”模式不仅有助于经营活动的合法化，还开辟了灵活、创新、快速掌握新技术的新一代企业家。（完）