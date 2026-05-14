《2026年越南税收白皮书》首次发布

5月12日，越南税务局在河内正式发布《2026年越南税收白皮书》。该刊物全面介绍了越南税收体系、2021-2025年预算收入管理成果以及新阶段税务行业的发展方向。



这是越南首次出版税收白皮书，其不仅是指导与管理工作的重要资料，更传递了强烈的政策信号，表明了税务行业与企业界及全社会之间日益稳固的协作同行与互相信任。



《2026年越南税收白皮书》彰显了税务行业在提高透明度、确保信息一致性以及逐步创新管理方式方面的努力，旨在构建现代且可持续的国家财政体系。同时，该白皮书是传达政策的官方渠道，有助于增强纳税人、企业界及全社会的互信与协作。



根据介绍，该白皮书重点围绕三大核心内容。其中，第一部分全面概述符合国际惯例的越南现行税收体系，明确指出税收制度不仅是国家财政持续增收的重要工具，还发挥着宏观经济调节、实现社会公平及支持弱势群体的作用。



财政部长吴文俊将《2026年越南税收白皮书》交给税务局局长梅春成。图自越通社

通过对税收政策与职能的系统梳理，《2026年越南税收白皮书》有助于提升国家财政政策的透明度，增强民众和企业获取信息的能力，并推动国际一体化进程。



该刊物值得关注的亮点之一，是全面展示了 2021-2025 年预算收入成果及税务管理现代化的总体格局。据公布的数据显示，该阶段预算总收入约达 9.922 万亿越盾，约为国会目标的 120%。其中，由税务机关管理的税收收入约达 8.569 万亿越盾，占国家预算总收入的 86.4%。



白皮书还反映了税务行业从传统管理模式向“基于数据和风险分析”治理模式强力转型的进程。据此，税务部门加大数字技术在纳税人管理、税务检查、检查及交易监管中的应用，使处理效率明显提升。



针对 2026-2030 阶段，白皮书确定了税务行业向现代化、专业化及国际化发展的方向，重点包括：完善政策制度；加大数字化转型，简化行政手续；坚持以纳税人为服务中心；提高税务治理质量。（完）