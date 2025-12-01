《2025年越南酒店投资指南》报告：越南度假市场增速领跑地区

旅游需求持续提升，国内游客人数保持令人印象深刻的增长速度，国际游客人数呈现强劲复苏势头，尤其是亚洲市场的游客，使越南成为区域内增长最快的市场之一。这是第一太平戴维斯酒店（Savills Hotels）与华盛国际律师事务所(Watson Farley & Williams)联合发布的《2025 年越南酒店投资指南》报告中所强调的内容。

根据《2025年越南酒店投资指南》报告，2024年越南接待国际游客量达1760万人次， 2025年前九月到访越南的国际游客人数达1540万人次，力争到年底将达到2500万人次。截至2025年第三季度末，越南中端到高端酒店客房规模已超过19.2万间，过去十年里平均年增长10.9%，是区域内增速最快的市场之一。

另一方面，据第一太平戴维斯统计，约60%的酒店客房集中在沿海目的地，反映出度假旅游的强劲发展。岘港、庆和省芽庄和安江省富国等主要市场的入住率均显著提升，其中岘港和芽庄多家度假村入住率超过70%—75%，而富国入住率同比增长了约10%—15%。

关于当前投资趋势，Savills Hotels专家指出，旅游业显著复苏、未来供应增速放缓以及高端产品需求增加等因素已增强了投资者的信心。国内投资者继续占据优势，拥有近90%的现有供应量。值得关注的是，约68%的酒店仍由业主自营，在当前，尤其是在未来三年内越南国际酒店品牌数量有望从90个增加到130个以上的背景下，为酒店升级、重新定位或与国际品牌合作运营提供了巨大机会。

Savills Hotels 表示，隆城机场、内排机场扩建、嘉平机场以及北南高速公路系统等重大基础设施项目正在助力加强地区互联互通，为旅游业增长奠定坚实基础，并巩固酒店市场的长期前景。Savills Hotels 东南亚高级总监毛罗·加斯帕罗蒂（Mauro Gasparotti） 表示，近年来，越南正逐步确立其作为亚洲游客喜爱目的地的地位。越南的旅游和住宿产品日益丰富，出现了许多新的酒店品牌，涵盖多个细分市场，能够满足不同客群的需求。

华盛国际律师事务所代表拉达·谢尔科夫尼科娃（Lada Shelkovnikova）表示，越南旅游—酒店市场潜力持续显现，这得益于强劲的国内旅游需求、快速增长的中产阶级以及政府在旅游基础设施建设方面的承诺，这些基础有助于吸引寻求可持续增长机会的投资者前来投资兴业。（完）