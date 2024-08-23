《2024年度越南上市公司50强》榜单出炉

越南《福布斯》杂志日前公布《2024年度越南上市公司50强》榜单，越南乳制品股份公司（Vinamilk）、越捷航空公司（Vietjet）和越南汽油集团（Petrolimex）跻身榜单。

根据2023年经审计的经营业绩报告，越捷航空以58.3万亿越盾（折合人民币179.6亿元）的营业收入排名第五，同比增长45%。这凸显了该公司的强劲复苏和可持续增长战略。

2024年度越南上市公司市值50强评选标准为2019-2023年阶段营业收入增长率、利润、净资产收益率(ROE)、变动率（ROC）和每股盈利（EPS）的增长等。此外，福布斯还仔细考虑上市公司在行业的地位、管理质量和发展前景。

在全球经济面临诸多挑战的背景下，2024年上半年，越捷航空继续取得良好的经营业绩，超过34万亿越盾（折合人民币105亿元），同比增长15%；税前利润逾1.3万亿越盾（折合人民币4亿元），同比增长433%，超过2024年全年利润计划的21%。越捷航空信用评级达VnBBB-，在越南企业中名列前茅。

越捷航空不断扩大机队规模和航线网络，预计在 2024 年内将接收 10 架新飞机。该公司也在实施可持续发展计划，扩大国内航线网络并将国际航线网络扩展至澳大利亚、日本、韩国、中国、印度、新加坡、泰国、马来西亚、老挝、柬埔寨、印度尼西亚、中国台湾和其他地区，以满足人民和游客的出行需求。

自上市以来，越捷航空的VJC股票因盈利能力强而一直受到国内外投资者的高度赞赏和优先选择。越捷航空不仅屡次跻身著名《福布斯》杂志《上市公司50强》榜单，还被世界领先的财经杂志《国际金融》评为 “最佳财务管理航空公司”；被AirlineRatings评为“全球最佳廉航” 和“最佳低成本-最佳机上服务航空公司”等。

新一代航空公司——越捷航空（Vietjet Air）引领了越南、地区乃至世界航空的革命。凭借其优越的成本管理、开发和运营能力，越捷航空公司提供了节省成本、灵活广泛的服务，并提供各种服务来满足游客的不同消费需求。

越捷是国际航空运输协会（IATA）的正式成员，并获得国际航空运输协会授予的运行安全审计认证（IOSA），获得国际专业航空评鉴网站AirlineRatings.com给予七星飞机安全评价。越捷于2018年和2019年连续两年荣获《航空金融》（Airfinance Journal）杂志选入全球航空公司金融评级50强，获SKYTRAX、CAPA、国际专业航空评鉴网站的全球最佳航空公司大奖。

查看详细信息请登录网站https://www.vietjetair.com。（完）