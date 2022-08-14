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《2022年越南外国直接投资年度报告》启动编写
越南外资企业协会（VAFIE）近日启动题为“外国直接投资与绿色增长和现代经济结构”的2022年越南外国直接投资年度报告。
越南外资企业协会主席阮卖教授表示，2021年是外资企业协会首次发布越南外国直接投资年度报告，并获得高度评价。
继《2021 年越南外国直接投资年度报告》取得成功之后，外资企业协会正在启动题“外国直接投资与绿色增长和现代经济结构”的《2022年越南外国直接投资年度报告》的编辑工作。
外资企业协会代表透露，《2022年越南外国直接投资年度报告》内容草案包括第一章：全球与东盟；第二章：外国投资情况；第三章：方向和解放方案。
年度报告编写的目的是在符合国际惯例和越南境外投资的基础上，根据数量、质量、经济社会效率等标准，进行客观、科学地评估外国投资情况。在与年度、中期和长期方向和目标进行比较的基础上，充分认识到外资企业对越南经济社会的作用和影响。
据计划与投资部统计数据显示，目前全国外资项目共34898个，投资注册总额4261.4亿美元。外资项目到位资金约达2593.1亿美元，占注册资本总额的60.9%。
外国投资者对越南21个国民经济行业中的19个行业进行投资。其中，加工制造业继续占据领先地位，投资资金超2520亿美元，占对越投资总额的近59.1%。外资企业向越南63个省市进行投资，其中，胡志明市以投资注册总额543亿美元，占外资总额的12.7%位居第一。（完）