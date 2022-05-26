《2021年越南金融市场和2022年展望报告》：越南经济将良好复苏

据BIDV行长陈芳表示，该报告是由BIDV与亚行各研究专家组成的研究组严肃认真、呕心沥血的科学性研究成果。报告以越南语和英语出版，供希望了解越南金融系统的组织、个人和投资者参考。

研讨会上，BIDV经济学家艮文力表示，报告对2021年和2022年内展望在银行、证券和保险三大支柱集中分析越南和世界市场的现状，从而指出越南金融系统的顺利和困难，从而提出充分利用各机遇和纾解困难的政策和措施。

报告指出，凭借适合的防疫战略，越南经济快速复苏，2021年 第四季度经济增长达5.22%（2021年第三季度为-6.02%），助推全年增长达2.58%，通货膨胀抑制在1.84%。因宏观经济稳定，一些援助居民和企业的货币和财年政策得以展开，越南金融市场保持积极增长势头。

2021年在胡志明市证券交易所（ HOSE）、河内证券交易所（HNX）和未上市公司交易平台（UpCoM）上市的公司净利润增长49.5%。29家商业银行税前利润占有率达80%，增长近32%，运营成本下降15%，坏账覆盖率增加152%（2020年为105%）。

对于证券市场，2021年，Vnindex证券指数增长35.7%，股票市值增长48.4%，市场流动性增长253%；通过证券市场融资额达757万亿越盾，增长62%等。

保险市场保持增长势头，从2021年的217万亿越盾，同比增长近19%，上市的保险公司净利润增加19%。

艮文力表示，2022年因疫情仍严峻复杂、俄罗斯-乌克兰战事爆发、供应链中断、货物和服务价格增加等，全球经济将缓慢复苏。然而，越南经济将良好复苏，增长可达5.5-6%，2023年将更高。然而，通货膨胀将猛增，2022年通胀率可达3.8-4.2%，2023年将保持在4%的水平。



2022年越南金融市场将得益于该复苏。银行业利润有望比2021年增长20-25%，信贷增长预计达14-15%。

预期，证券市场和股票市场将有必要调整并趋于更稳定和更健康。VNIndex小幅增长或小幅下降。政府债券发行量与2021年不变。企业债券市场预计将继续朝着更透明和健康的方向发展。

保险市场将继续保持增长势头，保费收入增长18-20%，其中人寿保险成为增长的主要动力。（完）