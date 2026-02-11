《金边邮报》：越柬合作的战略转折点

在越共中央总书记苏林2月6日对柬埔寨王国进行国事访问之后，《金边邮报》近日刊登金边皇家大学（RUPP）国际研究与公共政策学院（IISPP）院长聂·昌达里（Neak Chandarith）副教授的评论文章，就此次访问在新形势下对两国关系的重要意义进行评估。



这位柬埔寨学者认为，此访已超越一般外交礼仪框架，是越柬合作的战略转折点。在世界和地区地缘政治形势复杂多变的背景下，越柬关系需要继续在“特殊团结”、“兄弟情谊”和“传统友谊”的基础上得到巩固。



作者指出，越南和柬埔寨的稳定与发展对两国产生影响。因此，加强全面合作被视为两个民族生存与发展的战略需求。他认为，为确保越柬友好关系长期稳定发展，双方党和政府及有关机构需承担责任，并持续巩固“共同信任”，推动双边关系迈入新的发展阶段。



在此基础上，作者认为，越共中央政治局与柬埔寨人民党（CPP）常务委员会之间的“政治互信”是两国有效应对挑战的关键因素。此外，加强柬埔寨、越南和老挝之间的战略对接被视为巩固地区团结，维护东盟在区域架构中“中心地位”的基础。

在经济领域上，聂·昌达里指出，两国经济日益密切的合作关系推动两国关系向“实质性关系”转变。越共十四大提出2026~2030年国内生产总值年均增长10%以上的目标将成为推动地区发展的重要动力。此外，越南大力推进数字化转型和工业化也被认为通过开拓市场和经济对接为柬埔寨注入新发展动力。



作者认为，两国通过交通、物流和贸易项目加强合作不仅是“永恒友谊”的证据，也是两国密切合作关系的具体证明，有助于促进贸易往来并巩固供应链。双方力争实现双边贸易额达200亿美元的目标被视为挖掘合作潜力的重要举措，并逐步建设“智慧边境”地区。



作者在文章结尾强调，加强务实合作将有助于越南和柬埔寨共同掌握其命运，迈向稳定发展的未来，造福两国人民，并致力于地区和平与繁荣。（完）