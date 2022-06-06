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《越韩经济社会合作30周年》一书首发 强化共谋发展精神
韩国对外经济政策研究院（KIEP）刚在庆祝越韩建交30周年之际举行《越韩经济社会合作30周年》一书首发仪式。
该书是韩国和越南两国教授和研究人员的集体研究作品集。值此机会，越通社驻首尔记者就该书主要内容对西江大学政治学博士李汉宇（Lee Han-woo）进行了采访。
李汉宇透露，自1992年建交以来，越韩在各个层面上，特别是在经济、社会、文化等领域上的双边合作关系均取得长足进展。这时候须从更广阔的角度评估双边关系，为未来30年合作奠定新的基础。因此，研究组重点回顾了过去30年越韩经济、社会和文化合作现状，共同做出客观评估，旨在营造两国关系更加美好的未来。
李汉宇表示，研究组由3名韩国研究人员和3名越南研究人员组成。他们均为经济和社会专家，都在越南和韩国的研究机构和大学工作。特别是，韩国研究人员是长期研究和关注越南局势的专家。李韩宇从事越南研究工作近30年。值此韩越建交25周年之际，李韩宇与越南社会科学翰林院裴世强教授共同出版了《越南 – 韩国共谋发展25周年》一书；十年前，李韩宇出版了一本关于越南经济改革的研究书籍。此外，他还与其他学者参与各项研究工程。
提及30年来越韩经济合作中的亮点和未来合作方向时，李韩宇透露，有关统计数据显示，30年来，双边贸易金额增加了149倍，力争到2030年突破1000亿美元大关。投资领域也增长了79倍。
多年来，韩国一直是越南首要投资来源地之一，在越韩资企业超过9000家，截至2020年底投资总额超过700亿美元，占越南引进外商直接投资（FDI）总额的18.5%。越南是韩国第四大贸易伙伴，韩国是越南第三大贸易伙伴，这表明双方合作成果丰硕。 韩国企业雇佣了约100万名越南员工，创造越南出口总值的30%左右，占GDP的10%左右。
李韩宇认为，今后，两国政府应就政策深入交换意见和看法，为两国企业发展创造便利条件。与此同时，助推越南企业快速增长，扮演主力角色；重视技术转让，提高越南在全球生产价值链中的附加值。
李韩宇提议两国应加大两国文化在对方国的推广力度，促进文化交流合作。韩国政府正在多措并举向韩国人民介绍越南历史和传统文化。2006年，韩国政府在越南开设了韩国文化中心。因此，越南政府也应研究早日在韩国开设越南文化中心等。（完）