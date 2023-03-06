《越南2030年旅游营销战略》对外发布

该《战略》将越南定位为东南亚地区最具吸引力的旅游目的地之一，在这个基础上推广越南旅游，提升越南旅游竞争力，为实现到2030年越南旅游发展战略做出贡献。



据《战略》，越南旅游部门将致力于打造越南极具魅力、优质、可持续发展、可满足高端和长时逗留客户需求的旅游目的地形象。旅游部门要着力增加越南旅游总局官方网站及社交网账户的浏览次数，加强数字营销活动的覆盖面和互动性。该战略还提出了重点任务和解决方案，其中值得一提的是改进和丰富旅游营销形式、促进数字技术应用等。



《战略》提出到2025年越南接待国际游客1800万人次、国内游客1.3亿人次，保持国内游客每年8%到9%的增长；到2030年，接待国际游客3500万人次、年均增长13%到15%，接待国内游客1.6亿人次，年均增长4%到5%的目标。



关于国家旅游目的地品牌定位，《战略》指出，需继续凸显越南旅游品牌的核心价值，将其与国家潜力、优势、文化特色、特色饮食、悠久遗产、人民热情好客、景观美丽等相结合。此外，旅游业需确保品牌系统中的统一性，将越南旅游品牌与地区旅游品牌、地方旅游目的地品牌、旅游产品品牌、品牌系统中统一性相结合。

越南旅游仍集中对外宣传海洋岛屿旅游、文化旅游、生态旅游、城市旅游等旅游产品，将旅游与夜间经济发展相结合。



《战略》还涉及推进发展治疗旅游、保健旅游、农业和农村旅游、工业旅游、体育旅游、教育旅游、邮轮旅游和美容旅游等新旅游类型和产品。



2022-2025年阶段，越南旅游将复苏各传统市场，与此同时拓展新市场，如印度和中东。在2026-2030年阶段，旅游业保持和扩展东北亚、欧洲、东盟、北美、俄罗斯、大洋洲等传统市场。

《战略》同时提出国内旅游发展任务和措施。（完）