《越南顶级主厨2026》回归：以“让越南美食登上世界餐桌”为使命

《顶级主厨》（Top Chef）是全球最负盛名的厨艺竞技节目之一，20年来已在全球30多个国家制作播出。在越南，经过前三季的成功积淀，该节目已成为专业厨师的重要竞技平台，同时通过现代创意方式，向世界介绍越南的农产品、香料及饮食文化。

制作方代表乐幸女士表示，经过精心的内容筹备和选手甄选，节目于2026年再度回归。她指出，在当前越南美食日益获得国际认可的背景下，本季节目恰逢其时，能够有效传递“让越南美食在世界餐桌上留下印记”的使命。

根据TasteAtlas发布的全球100大美食排行榜，越南目前位列第16位，较2024年上升3个名次，较2023年上升6个名次。美国《旅游与休闲》（Travel & Leisure）杂志亦将越南评为希望透过美食探索文化的游客首选目的地之一。与此同时，越来越多的越南餐厅和主厨获得《米其林指南》（Michelin Guide）和亚洲50最佳餐厅（Asia's 50 Best Restaurants）等国际权威评选的认可。

据组委会介绍，这些积极变化为越南厨师激发创意、精进技艺，并将越南饮食文化带到国际友人身边注入了新的动力。凭借国际化的真人秀节目形式，《越南顶级主厨》有望发掘更多能够代表越南美食走向世界的优秀厨师。

谈及14强选手的评选标准，评委金莺女士表示，评审团高度重视每位厨师的个人故事、独特个性与风格以及他们将食材与烹饪技艺相结合、创作出具有说服力菜品的能力。

拥有超过30年餐饮从业经验的评委阿兰·阮则表示，他希望发掘更多富有热情与才华的年轻厨师，以全新的国际视野继续讲述越南美食的故事。

据组委会介绍，在12期节目中，各项挑战不仅考验烹饪技能，更深入挖掘越南饮食文化的深厚底蕴——从农产品、街头美食、家庭餐食到地域特色以及历史、艺术与美食的交融。参赛厨师除展现专业能力外，还需具备创新思维、故事叙述能力和文化视角。

节目主持人、越南小姐玉珠表示，挑战环节中引入的多种“秘密食材”给选手和主持人都带来了惊喜。她认为，通过与厨师们一路同行，节目帮助观众更深入地理解蕴含在每一道菜肴中的故乡情怀、家庭故事与人生追求。

《越南顶级主厨2026》继续保留快速挑战（Quick Fire）、淘汰赛（Elimination）、评审环节（Judges Table）等经典赛制，并新增决定性的对决赛（Cook Off），用以判定厨师是继续晋级还是止步于此。

评审标准涵盖菜品的风味、烹饪技巧、创新思维、摆盘艺术、食材的本土性以及打造高端餐饮体验的能力。

本季冠军将获得2亿越盾奖金，并有机会获得国际烹饪院校奖学金，同时将代表越南参加国际厨艺赛事。两位亚军各获得1亿越盾奖金，第四名和第五名各获得2000万越盾奖金。

《越南顶级主厨2026——巅峰主厨》将于2026年8月3日起，每周一21时在VTV3频道播出。(完)