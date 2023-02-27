“《越南文化纲要》颁布80周年-发展的起源和动力”研讨会在河内举行

“《越南文化纲要》颁布80周年-发展的起源和动力”研讨会27日上午在河内开幕。设在河内的研讨会主会场与全国63个省市分会场视频连线。

该研讨会由越共中央宣教部、文化体育旅游部、中央理论委员会和胡志明国家政治学院联合举办。

越共中央政治局委员：中央书记处常务书记武文赏，胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主席阮春胜，中央宣教部部长阮仲义；政府副总理陈红河；文化体育旅游部部长阮文雄；《共产杂志》总编段明训等主持研讨会。

河内广播与电视台对研讨会开幕式进行现场直播。祖国电子报在网址http://toquoc.vn对研讨会进行直播。

研讨会共举行《越南文化纲要》理论和实践价值和越南文化和越南人—新阶段国家发展的精神基础和动力两场会议。

研讨会将让管理者、科学家、文化艺术表演者和各阶层人民充分了解颁布80年来的《越南文化纲要》的历史意义、时代意义、巨大价值和其影响力。从而动员各参谋机构、文化管理机构、文化研究人员、知识分子、文艺工作者、作家等的参与，进一步澄清《纲要》的价值；在当前越南文化和越南人建设和发展事业中《纲要》价值运用和发挥过程；越南文化在《纲要》和党的文化路线的光芒下取得的成就。

研讨会上，与会代表已澄清在建设和发展越南文化和越南人实践中《纲要》价值运用过程需补充和完善的问题，从而提出有效发挥该文件价值的建议，致力于文化和人员发展目标，满足国家可持续发展要求的目标。

组委会已受到各机关、组织、管理者、科学家和文化从业人员的1份主旨演讲和173份发言稿。

越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主席阮春胜在研讨会上发表讲话时高度评价研讨会的意义并指出，由长征总书记起草并于1943年颁布的《越南文化纲要》具有疏通民族文化之源的使命，《纲要》已凝聚人民，尤其是知识分子、文艺工作者对文化认识和思想的统一，激发民族自豪感，激励积极参加革命精神，真正成为照明新文化发展之路的火炬。

阮春胜建议出席研讨会的科学家和各位代表集中讨论和澄清5大问题：肯定《纲要》对党和民族革命事业的科学和历史意义以及其长存价值；继续革新关于文化对发展的作用的思维和认识；注重建设有品质、专业能源的文化工作者队伍；促进文化工业产业和发展文化市场等。

文化体育旅游部部长阮文雄在研讨会上发表讲话时强调了80年来文化发展和越南人你建设的巨大实践价值。《纲要》自颁布后已以人为中心，是创造主体，文艺工作者在文化发展中起着重要作用，其充分表明发展文化和发展人员是不可分开的两个目标。

在研讨会开幕前，与会代表已出席纪念“《越南文化纲要》颁布80周年”图片展并剪彩。（完）