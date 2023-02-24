《越南文化纲要》颁布80周年：“画家是战士”专题展开幕

24日，纪念《越南文化纲要》颁布80周年的“画家是战士”专题展在越南美术 博物馆举行。

越南美术博物馆馆长阮英明在开幕式上发表讲话时强调，1943年颁布的《越南文化纲要》是民族解放事业中具有重要意义的历史性文件，其指出越南新文化的发展和运转之路。

为了响应党的该文化纲要，文艺工作者的思想和认识发生积极变化。他们已离开繁华城市，参加民族解放事业，敢于担当建设和发展越南新文化。全国各地文艺工作者已走向革命，闯入实践，直接拿着笔、拿起枪来战斗；在文化、思想的画家是战士，他们画画，举行画展，写新闻、宣传、教美术或直接参加战斗，以服务国家、致力于人民的幸福作为创作灵感和题材。

“画家是战士”专题展共展出美术博物馆系列锦集中的80个作品，创作时间从1945年至1954年，是越南现代美术第一批画家的30个作品。其中，22名印度支那美术画家。他们创作材料为铅笔、墨、水彩、彩粉等。各位画家已描述了全国军民抗战、爱国情怀、团结精神、永安战斗、参加生产、好学传统等的真实、富有感触场面。

特别，该专题展还推介了梁春而画家《动员敌人》画集。这是越南美术独特海报类型景点作品。

阮映明强调，80年来，《越南文化纲要》中的思想和观点仍保留其原有的价值和拥有深刻的实时性、该展就是我们对使用画笔作为武器，为国家和人民不惜牺牲、丰富越南文化价值的历代画家等给予表彰和表示感恩之心的良好机会。（完）