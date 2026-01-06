新闻
《越南国会80年——历史印记》一书发布
阮克定在仪式上发表讲话时表示，《越南国会80年——历史印记》一书是国会与越南真理国家政治出版社密切、高效协作的重要成果；同时高度评价出版社干部、编辑队伍的责任精神和专业水平，以及两家机关所属单位在参谋、组织出版国会重要出版物方面的有效配合。
阮克定指出，在国家进入发展新纪元的背景下，国会与越南真理国家政治出版社的协作需要继续加强，以编辑、出版和宣传具有重要理论与实践价值的理论、政治和法律类出版物。双方将合作出版第二次修订、补充版《国会文件全集》，计划于越南国会成立85周年之际完成。
武仲林在发布仪式上表示，近年来，越南真理国家政治出版社已出版多部有关越南国会的重要著作，受到国内外广大干部、党员、人民群众和读者的高度评价。值此纪念越南国会首次大选80周年，国会常务委员会与越南真理国家政治出版社联合编撰、出版了多部重要书籍，如《越南国会：80年建设、革新与发展》、《越南国会：80年形成与发展》、《越南国会与老挝国会关系50周年——全面合作与发展（1975—2025）》以及《国会办公室历史》等。
《越南国会80年——历史印记》一书生动再现了越南国会80年来的建设与发展历程。作为人民的最高代表机关和国家最高权力机关，在党的领导下，历经15届任期，越南国会不断发展壮大，为国家建设和保卫事业作出了重要贡献。
该书共分为两大部分。第一部分“胡志明主席与国会”，进一步阐明胡志明主席在建设法治国家和越南国会，特别是在选举工作方面作出的重大贡献。第二部分“越南国会80年（1946—2026）”，全面介绍越南国会15届任期的突出亮点和重要印记，肯定国会在民族解放斗争、国家建设、发展与保卫事业中的重要作用。
借此机会，越南真理国家政治出版社领导和国会领导分别向在近期书籍编纂与出版合作中取得突出成绩的集体和个人授予“致力于党和国家的理论、政治出版事业”纪念章，并颁发国会常务委员会及国会办公室主任的奖状。（完）