《越共中央办公厅和老挝人民革命党中央办公厅合作关系传统》一书问世

越共中央书记处书记、中央办公厅主任黎淮忠，老挝人民革命党中央书记处书记、中央办公厅主任通沙立·蒙诺梅（Thongsalith Mangnomek）和有关机关代表出席。



黎淮忠在仪式上发表讲话时强调，为纪念越老建交60周年（1962.9.5-2022.9.5）、“2022越南-老挝团结友好年”，两党办公厅开展了许多充满意义活动，其中包括研究、编辑与出版《越共中央办公厅和老挝人民革命党中央办公厅合作关系传统》一书。



越共中央书记处书记、中央办公厅主任黎淮忠在仪式上发表讲话。图自越通社

经过近三年的研究，这本书于2025年3月正直老挝人民革命党建党70周年和老挝人民革命党中央办公厅成立70周年之际完成。



这本书（越老双语版）共分四部分。第一部分概述越老伟大友谊、特殊团结与全面合作的历史，这是两党、中央办公厅关系的重要基础。



第二部分评估1997年以来双方合作成果。第三部分是两党中央办公厅部分原主任的真挚分享。第四部分集中反映两党中央办公厅在参谋、后勤、服务、档案和信息技术等重点领域开展的一些突出合作活动。



该书首次对合作文件进行整理，重点分析与评价1997年以来两国关系取得的突出成果，总结经验教训，提出新时期提升两党中央办公厅关系水平的方向。



两党中央总书记值此该书发行之际向两党中央办公厅致贺信。其中认为，该书是一份宝贵的历史资料，有助于提高越老两国人民的政治觉悟、感情、责任感与义务，特别是帮助两党中央办公厅年轻一代更加深刻地理解两党中央办公厅之间合作关系的传统，致力于维护和发展两国伟大友谊、特殊团结与全面合作关系；同时凸显两党两国关于维护、巩固和加强两国人民始终如一、纯洁、模范、罕见关系的观点、主张和政策。



当天下午，老挝人民革命党中央办公厅向越共中央办公厅优秀集体和个人颁发奖状，表彰他们为两党中央办公厅合作关系中取得出色成绩。（完）