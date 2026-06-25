《胡志明全集》老挝语版正式出版 深化越老全面合作关系

这是纪念胡志明主席诞辰136周年、《越老友好合作条约》签署49周年及越老建交64周年等两国重大纪念日的系列活动之一。该活动同时也标志着两党、两国在理论研究与政治教育合作方面迈出新的重要步伐，有助于推动越老特殊友好关系不断走深走实。



《胡志明全集》一书研究和越南语至老挝语编译项目共15卷，是一项国家重点工程，受到两党、两国领导人的高度关注与切实指导。这一工程是老挝国家政治行政学院与越南胡志明国家政治学院的合作成果。



老挝国家政治行政学院图书馆已配备完整的《胡志明全集》老挝语版。图自越通社



截至目前，《胡志明全集》和《胡志明学词典》均已完成并以老挝语出版。该套书正被应用于老挝科学研究、党的路线与国家政策制定工作，同时也已被纳入国民教育体系中。

老挝国家政治行政学院也已在全国范围内推广该套书的内容。目前，老挝各省政治行政学院图书馆及全国党校系统均已配备完整的《胡志明全集》老挝语版，用于科研与教学工作。



老挝人民革命党中央委员会候补委员、老挝国家政治行政学院党委副书记兼副院长道沙万（Daosavan Kheuamixay）副教授在会议间隙接受越通社记者采访时指出，《胡志明全集》研究与编译项目受到两国领导的高度关注与切实指导。截至目前，《胡志明全集》和《胡志明学词典》在老挝科学研究、党和国家政策制定工作和国民教育体系中得到广泛应用。作为一名教育工作者，他将继续研究并将这一理论体系运用于教学工作与实践之中。



老挝国家政治行政学院学员研究《胡志明全集》一书内容。图自越通社

老挝国家政治行政学院硕士研究生帕图姆蓬·佩特万卡姆（Pathoumphone Phetvankham）对会议的意义做出评价时表示，此次活动让他更加深入地了解胡志明主席的生平和革命事业。他强调，将学习胡志明主席的智慧、政治本领、革命道德和科学工作作风，并将其运用于自身工作任务的落实中，为推动老挝国家不断向前发展作出贡献。



研讨会虽已落下帷幕，但《胡志明全集》的价值将继续得到广泛传播。该书的推广与有效运用，不仅彰显了胡志明思想遗产的价值，也生动证明了在当前阶段维护、巩固和发展越老特殊友好、全面合作关系的切实行动。（完）