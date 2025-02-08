《联合国打击网络犯罪公约》签署仪式将在河内举行

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）日前在奥地利维也纳就《联合国打击网络犯罪公约》（以下简称《公约》）相关文件签署、批准流程召开会议。越南常驻联合国代表武黎蔡黄大使出席会议并发表讲话，强调越南政府在打击网络犯罪的坚定决心。

《联合国打击网络犯罪公约》于2024年12月24日正式通过。值得关注的是，该公约的开放签署仪式将于2025年年中在越南首都河内举行，随后将返回联合国总部向各会员国开放签署直至2026年12月31日。《公约》将在第40份批准书、接受书、核准书或加入书交存之日后第90天起生效。

武黎蔡黄大使表示，越南历来将打击网络犯罪视为国家安全政策的优先事项，并积极参与公约的谈判进程。

2025年越南将承办公约签署仪式，这也是联合国成立80周年、越南国庆80周年以及越南其他多个重大节日纪念活动举行的重要一年。此次活动不仅肯定了越南在国际社会的地位，还有助于促进全球在打击网络犯罪的合作，特别是在网络犯罪日益猖獗的亚太地区。

武黎蔡黄大使指出，目前，越南正积极与联合国毒品和犯罪问题办公室密切配合，做好河内基础设施和后勤准备，确保签字仪式顺利举行。希望在这一进程中得到成员国和有关各方的支持和帮助。（完）