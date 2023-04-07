《福布斯》杂志将宁平省评为 2023 年 23 个最佳旅游目的地之一

越南宁平省旅游厅代表透露，日前，宁平省获美国《福布斯》杂志评选为2023年23个最佳旅游目的地之一。

据《福布斯》评论，宁平省在社交网络上越来越受游客的欢迎，并表示宁平将不再是一颗隐藏的宝石，并建议游客不要错过体验一个“原滋原味”的越南的机会。该杂志还建议游客在游览宁平省时欣赏当地美丽的风景和美味的菜肴。

此前，在 2023 年 2 月，宁平跻身 Traveler Review Awards 评选的全球最友好旅游目的地前 10 名榜单。这是由 Booking举办的年度奖项，旨在表彰全球目的地和住宿接待单位。

宁平省旅游促进中心主任阮文明表示，近期，宁平省旅游业一直努力实施多种解决方案，为国内外游客创造一个友好的旅游目的地。为了确保安全周到接待游客，宁平省旅游部门积极督促和引导旅游区、景点管理单位严格落实安全、秩序、环境卫生等措施，重点投入基础设施改造工作，并做好旅游人力资源的培训工作。

该部门积极与当地政府合作，开设培训班，开展旅游从业人员培训，提高旅游从业人员的技能和素质水平，大力整治违法违规行为等。

2023年第一季度，宁平省接待游客320万人次，同比增长4.8倍。其中，国内游客310万人次，国际游客近12.6万人次。旅游营业收入估计达近 2.49万亿越盾，较 2022 年同期增长了 4.5 倍。（完）