《海峡时报》：越南是亚洲一颗“冉冉升起之星”

《越共电子报》报道，尽管遭受台风“摩羯”（Yagi）的重创，但第三季度越南经济仍强劲增长。众多国际组织高度评价越南所取得的成就，并上调了对越南今年的增长预期。专家认为，贸易复苏、商业活动增加以及外国直接投资涌入将是明年乃至更远的未来推动越南经济增长的主要动力。

在最近发布的越南报告中，渣打银行将2024年越南GDP增长预期上调至6.8%。渣打银行的专家认为，越南经济增长动力目前相当强劲，主要得益于进出口、零售、房地产、旅游和制造业等多个领域的改善。

《新加坡边缘》援引大华银行（UOB）的观点称：2024年第三季度GDP同比增长7.4%，越南经济继续保持强劲增长态势，强劲的制造业以及对外出口活动和外国直接投资的升温是主要动力。

《德国之声》DW发表文章解释了越南经济取得成功的缘由。文中表示，越南凭借低廉的劳动力成本、庞大且年轻的劳动力（58%的人口年龄在35岁以下）成为一个充满吸引力的投资目的地。为了保持增长势头，越南需要加强结构改革、加大公共投资并管理新出现的金融风险。

“外国直接投资取得令人鼓舞的结果，再加上越南政府目前需要做出的政策决定，我们相信，这是越南重拾疫情前动力的过渡阶段。我认为越南政府需要寻找一些能够长期提振经济的刺激性措施。”印度金达尔全球大学教授Pankaj Jha评价道。

《海峡时报》表示，越南是亚洲一颗“冉冉升起之星”，并在区域内扮演着充满活力的经济体角色，展现了通过战略伙伴关系和对全球可持续发展的承诺实现复苏和增长的能力。（完）