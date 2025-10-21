《河内公约》：提升越南作为中立协调者与全球治理桥梁的作用

金边皇家大学（RUPP）国际关系与公共政策研究院（IISPP）地缘政治与国际安全问题专家通·孟戴维德(Thong Mengdavid)在《联合国打击网络犯罪公约》（又称《河内公约》）开放签署仪式于10月25日至26日举行前夕接受越通社驻金边记者采访时表示，越南主办《河内公约》开放签署仪式，凸显了越南作为中立协调者和“桥梁国家”在全球治理中的地位与作用，体现了越南以“中等强国”身份展现出的成熟与政治胆识。

通·孟戴维德表示，关于打击网络违法犯罪的《河内公约》展现越南在敦促采取全球性解决方案来建立法律机制和国际制度，特别是动员各国本着践行多边主义和尊重国际法的原则携手应对网络犯罪这一全球性问题。

他指出，这对越南、东盟（ASEAN）乃至国际社会来说是在战略、法律框架、政治地缘等方面具有重大意义的文件。更重要的是，《河内公约》对受网络犯罪影响的国家以及正在努力应对高科技犯罪的国家都具有特别重要的意义。

通·孟戴维德指出，《河内公约》的核心内容聚焦于执法领域。其中，一个极为重要的内容是致力于构建一个在国际合作活动中更加和谐共融的世界，交换与网络诈骗犯罪和针对犯罪行为执法活动相关信息与证据。

此外，《河内公约》还作为联合国框架下跨境数字合作的法律支柱，有助于完善关于反恐怖主义、反洗钱和反人口贩运等领域的法律框架。

从地缘政治与国际问题分析专家的角度来看，通·孟戴维德认为，对于越南而言，承办《河内公约》开放签署仪式不仅体现越南在支持利用国际机制方面的努力和能力。

通·孟戴维德还表示，承办《河内公约》开放签署仪式也进一步提升了越南作为中立协调者和“桥梁国家”在全球治理中的地位，彰显了越南作为“中等强国”的成熟与政治胆识。他强调：“这表明越南作为一个尊重国际法、在多边主义基础上推动全球合作的国家，其声誉与影响力正不断提升。”

在通·孟戴维德看来，《河内公约》还使越南在强化网络安全法律责任、提升数字数据监测与管控能力、实现越南网络安全体制现代化等方面赢得国际社会的支持，同时也有助于越南在打击网络犯罪领域保持其正当性。

强调，此举不仅有助于巩固东盟在塑造印太地区数字规范方面的核心作用，还推动打击高科技犯罪领域合作关系取得更大发展，增强投资者信心，同时推动东盟地区跨境电子商务、金融科技及数字贸易更稳健、更安全和更可信地发展。（完）