《河内公约》：推动广泛参与和有效执行的有利前提

联合国相关机构代表及近90国驻纽约外交使节、代表团团长、代表与专家出席活动。



越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在开幕致辞中强调，《河内公约》签署仪式及高级别会议在东道国与联合国机构的紧密配合下，以及119个国家与多个国际组织的积极参与取得了全面成功。72个联合国成员国在河内签署公约，彰显了国际社会对首份全球性打击网络犯罪法律文书的坚定承诺。杜大使指出，此次成功仅是开端，需继续推动更多国家签署批准，同时在国家、区域和全球层面为公约生效后的有效实施创造条件。他重申越南将继续发扬"河内精神"，与各国、联合国机构及国际组织紧密协作推进后续工作。



圆桌讨论环节，UNODC与联合国法律事务厅代表高度评价越南在公约谈判进程中的主动作用与重要贡献，以及为签署仪式所做的精心筹备，此次签署仪式是近十年来签署国数量最多的一次。联合国明确将继续通过经验分享、技术援助、能力建设和科技转让等方式，支持各国推进公约批准与实施工作，特别关注发展中国家需求。



各国大使、代表团团长以及来自不同地区的网络犯罪与法律专家高度评价越南通过主办《河内公约》签署仪式及河内高级别会议所展现的领导作用，一致认为越南近期的实质性贡献充分体现了其对多边主义及全球共同应对网络犯罪挑战努力的坚定承诺。



多位代表强调，《河内公约》是打击网络犯罪合作的历史性里程碑；签署仪式的成功是重要开端，为促进全球合作与责任共担、构建各国共享的安全网络空间奠定基础。



《河内公约》于2024年12月24日获得通过，是联合国首部确立预防、调查与惩治网络犯罪全球合作框架的国际法律文书。公约明确规定应予刑事化的网络攻击行为，关键信息基础设施保护，数据与电子证据共享机制，引渡、司法协助与技术合作，并强调网络安全与人权、隐私及国家主权之间的平衡。公约于2025年10月25日在河内开放签署，将在获40个国家批准后正式生效。



此为首次有越南地点与具有特殊重要性的全球性多边条约命名关联。河内获选作为公约名称彰显越南在推进多边主义、参与构建全球数字治理框架、保障网络安全与国家主权方面的国际地位与声誉持续提升，为国家数字化转型战略及可持续繁荣发展目标奠定坚实基础。（完）

