《河内公约》：守护国家数字未来

当今世界正加速迈入数字化时代，网络安全不仅是技术防线，更是越南在国家数字化进程中巩固成果的重要屏障。10月25日，越南将作为《联合国打击网络犯罪公约》（又称《河内公约》）开放签署仪式的东道主，彰显越南在全球网络安全治理中的地位、作用与承诺。



网络安全：无国界的挑战



数字化转型、数字经济和数字社会为各国发展带来机遇，但随之而来是网络安全挑战日益复杂，网络犯罪分子攻击关键信息系统、窃取数据、高科技诈骗、散播虚假信息等问题层出不穷。网络攻击不仅造成经济损失，更可能瘫痪关键基础设施，威胁国家主权。



2025年9月底，欧洲多家大型机场陷入混乱，其自动值机系统遭到网络攻击。仅凭一种勒索病毒，嫌疑人便使机场的自动值机软件全面瘫痪，导致成千上万名旅客滞留，众多航班被迫延误或取消，造成严重损失。



联合国预测，2025年全球因网络犯罪造成的经济损失将高达10.5万亿美元，远超2015年的3万亿美元。这一数字已超过世界上大多数发达经济体的国内生产总值。世界经济论坛的一项研究结果指出，过去两年内，全球机构遭受网络攻击的事件增长了58%。



在越南，科技部数据显示，2024年约有近50%的机关、企业至少遭受过一次网络攻击，其中金融银行业占比达71%。公安部网络安全与高科技犯罪防控局（A05）统计，仅2025年前8个月，越南已发生1500起网络诈骗案件，损失达1.660亿越盾。



2025年第三季度，全国共发现650万个被盗个人账户、近4000个钓鱼域名及54.7万次DDoS攻击，部分攻击甚至利用人工智能（AI）辅助实施。这是来自越南军队电信工业集团（Viettel）旗下网络安全公司近日发布的《2025年第三季度越南信息安全风险报告》的数据。



9月份，国家信用信息中心发生网络安全事件及个人数据泄露迹象，成为典型案例之一。10月中旬，越南航空公司（Vietnam Airlines）也发生了一起与其由全球科技集团运营的在线客户服务平台相关的数据安全事件。越南航空公司在通知客户时表示，部分个人信息可能已被泄露，包括姓名、电子邮箱地址、电话号码、出生日期以及“金莲花常旅客计划”（Lotusmiles）会员号码等。



越南国家网络安全协会研究、咨询、技术发展与国际合作委员会主任武玉山指出，网络攻击的危险在于其跨境传播性。网络攻击的影响不仅止于经济损失，更严重的是削弱公众对在线服务的信任。当数据频繁泄露，用户会犹豫是否继续使用数字平台，从而在长期内拖慢经济发展的步伐。武玉山强调,“如今，网络安全已不再是潜在风险，而是每个国家、每个行业都必须面对的现实威胁。”



积极参与国际公约，同时构建稳固的网络安全生态系统，是保护国家数字基础设施、数字信任与数字未来的关键。在联合国选择河内作为《河内公约》签署地时，越南的地位与先锋作用再次得到印证。



建设越南自主的网络安全技术



在网络攻击具有跨境特性的背景下，扩大国际合作显得尤为重要，这不仅有助于越南汲取全球智力资源，还能增强国家的自主防御能力。在此过程中，越南国家网络安全协会成为连接各方力量的桥梁，致力于建立国内外网络安全专家网络，扩大事件应急联盟，形成高效的协作机制，以确保数字环境的安全与可靠。



为响应《河内公约》，国家网络安全协会与相关行业联合发起了多项行动，如“不再独行”运动，传递“携手共筑网络安全”的信息；“2025年反网络诈骗全国行动”，从2025年10月至12月在全国范围内展开；“全民反诈骗”宣传活动。这些行动旨在提升公众的网络安全意识，巩固数字信任，并为应对日益复杂的网络犯罪浪潮筑起“安全防线”。



特别, 值得一提的是，国家网络安全协会与公安部网络安全与高科技犯罪防控局合作举办了主题为“数据安全与个人信息保护”的2025年全国大学生网络安全竞赛。该赛事体现了青年群体对《河内公约》的积极响应，鼓励学生学习网络安全知识与技能，发掘并培养具有潜力的网络安全人才，同时为全国学生打造一个健康的学术交流平台。本次赛事还邀请了部分国际高校学生队伍参与。初赛于10月18日在全国各高校同时举行，并与来自8个国家的27所院校连线。赛事共吸引了327支参赛队伍、1265名选手。选手们围绕5大专业主题、21个网络安全挑战展开角逐，真实模拟了网络攻防场景，全面展示了青年在网络安全领域的实力与创造力。



越南国家网络安全协会研究、咨询、技术发展与国际合作委员会主任、2025年全国大学生网络安全竞赛评审委员会主席武玉山表示，今年竞赛题目的亮点在于将《河内公约》的核心精神融入每一个挑战题中，传播合作、责任、可持续发展的理念。越南各参赛队伍在比赛中表现出色，包揽了前十名。其中，来自密码技术学院的 BlueBox 队最为突出，成功攻克了21道题中的18道。



与此同时，各单位也积极响应，开展了多项活动以提高网络安全意识与防护能力。发挥协会的桥梁作用，成员企业不断研发创新，自主掌握多项核心网络安全技术。其中的典型代表——越南国家网络安全技术股份公司（NCS），正式发布了网络安全产品生态系统。



该生态系统基于现代化监测技术、实战经验、人工智能应用以及多源威胁情报的结合，形成高效的多层防御体系。系统更新了近300种常见网络攻击技术，并训练了12个专用AI模型，显著提升安全威胁识别能力，减少人工操作负担。通过这一体系，各机关与企业能够构建稳固、高效且经济的安全防护平台，满足日益严苛的数字化环境需求。



NCS网络安全产品生态系统不仅提供“越南制造（Make in Vietnam）”的防护方案，更肩负着提升国内自主实力、逐步构建越南主权网络安全技术体系的使命，为越南网络安全产业的发展贡献力量。（完）