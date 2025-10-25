《河内公约》：增强金融体系对洗钱风险的抵御能力

越南主持《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式，标志着越南在网络安全与金融安全的国际融合进程中迈出重要一步。

越南银行学院法律系主任阮太河博士指出，越南的反洗钱法律体系已接近国际标准，但在监管虚拟资产和数字交易方面仍存在不协调之处——这些正是犯罪分子可能利用进行洗钱的漏洞。

"特别值得注意的是，我们尚未建立针对虚拟资产的完整法律框架，这恰恰是可能被洗钱分子利用的最大漏洞，"阮太河博士强调。

这位专家认为，为提高反洗钱实效，越南需要实现法律体系协同化；提升执法效能；进一步提高反洗钱相关主体的专业水平，使其能快速识别可疑交易，包括那些采用新型手法完成的交易。

当法律框架得到巩固后，技术将在执法过程中发挥重要辅助作用，帮助职能部门及早发现异常交易并提升监管效率。

阮太河博士建议越南需在交易监控系统中加速应用人工智能和大数据分析等现代技术。从国家银行、公安部到信息传媒部等职能部门，应建立紧密的跨部门协调机制，确保交易信息、身份数据和资金流向能够及时共享。

在国际层面，越南主持《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式，体现了越南与国际社会共同致力于数据共享、金融追踪协作和遏制跨境犯罪的承诺。

可见，同步完善法律法规、应用监管技术和加强国际合作，正是帮助越南筑牢反洗钱"盾牌"的三大支柱。在主持联合国打击网络犯罪公约签署仪式的背景下，越南正在彰显其不仅致力于维护国家金融安全，更要为数字时代全球打击跨境犯罪事业作出贡献的决心。（完）