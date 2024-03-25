《欧亚杂志》希望发表更多有关越南革新发展成就的文章

会上，莱文特·霍瓦斯表示希望《欧亚杂志》能够更多地报道越南革新发展成果。



莱文特·霍瓦特对近年来越南驻匈牙利大使馆与《欧亚杂志》的合作表示感谢，并希望在加强约翰·冯·诺依曼大学与越南各所大学之间的教育合作等方面继续开展更多合作；发表更多有关越南人对经济、政治、文化、旅游、美食等领域的看法的文章，以增进匈牙利人民对越南人民近年来革新和发展成就的了解。



阮氏碧草大使表示，越南驻匈牙利大使馆随时为匈牙利广大读者提供有关越南发展情况的最新信息，旨在增进关系、缩小文化差距、建立信任，为促进两国经济发展、贸易、旅游、劳务等领域做出贡献。阮氏碧涛大使还表示，今后越匈关系将有重要活动，特别是2025年两国建交75周年，两国将开展有关文化经济的合作活动以及代表团互访。



《欧亚杂志》隶属于约翰·冯·诺依曼大学欧亚研究中心，由匈牙利中央银行成立和赞助，意在为匈牙利政府和企业提供政策建议。2022年，约翰·冯·诺依曼大学与越南商业大学在越南驻匈牙利大使馆的见证下签署了谅解备忘录（MoU）。（完）