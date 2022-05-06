《日经日报》：疫情背景下越南航空运输业仍快速增长

2022年，越南航空货运量预计超过152万吨，同比增长17%，高于过去30年的平均水平（15%）。越南正在巩固在全球供应链中的地位，国内外货运需求不断增加。 2021年，越南出口额增长近20%，创汇3360亿美元。

日经援引一家在河内设分支机构的外国大型物流公司高管的话称，3月是货运量创纪录的时间。他强调“即使新冠肺炎疫情爆发，仍可以感受到越南的增长动力。”

德国DHL快递、日本全日空等主要运营商越来越看好越南市场。DHL在越南和美国之间的货运能力比以前增加27%，货运量每周约940 吨。

日本ANA控股（全日空母公司）旗下开展航空货运业务的ANA Cargo 于今年3月开始经营越南和成田机场之间的航线。

不仅 DHL 和 ANA Cargo，韩国大韩航空、中华航空和台湾长荣航空（中国）也有往返越南的货运航班。

由于空运需求增加，空运费被推高。据了解，空运费是疫情爆发之前的两到四倍。

文章介绍，越南IMEX Pan Pacific集团刚成立的IPP Air Cargo 公司是越南第一家专门从事航空运输的公司。IPP Air Cargo公司机队有五架飞机，预计五年后将增加一倍。目前经营国内各大机场之间的航线。

《日经》称，空运能力增加有助于减轻越南制造商寻找运输单位的压力。（完）